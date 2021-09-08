我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

「幫幫忙」基金會捐防疫品 受贈國總理親至

記者謝雨珊／羅斯密市報導
幫幫忙基金會創辦人鮑潘曉黛（左）、聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理蒂莫西·哈里斯（Timothy Harris）。（記者謝雨珊／攝影）
幫幫忙基金會創辦人鮑潘曉黛（左）、聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理蒂莫西·哈里斯（Timothy Harris）。（記者謝雨珊／攝影）

新冠肺炎病毒肆虐全球，死亡人數持續上升。幫幫忙基金會為扶弱濟貧救災，捐贈防疫物資貨櫃到非洲、中南美洲和亞洲各國。該會創辦人鮑潘曉黛6日宣布，第38個載滿防疫物資的貨櫃將啟航，運往拉丁美洲及加勒比海地區的中華民國邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of St. Kitts and Nevis），該聯邦總理哈里斯（Timothy Harris）親抵現場向善心人士及台灣致謝。

在新冠疫情下，聖克里斯多福及尼維斯聯邦11月又將遇颶風季，疫情加上颶風侵襲更需要幫助。該國總理哈里斯表示，每年颶風季帶來的災情嚴重影響人民生活，這次透過幫幫忙基金會取得捐贈物資。

幫幫忙基金會創辦人鮑潘曉黛（左）送物資給聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federat...
幫幫忙基金會創辦人鮑潘曉黛（左）送物資給聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of St. Kitts and Nevis）。（記者謝雨珊／攝影）

鮑潘曉黛表示，每個國家遇到的災難及需求不同，像是海地時常有地震，其他國家則遇到電力不足等問題，義工們均根據各國的需求，捐贈適合的防疫物資。她強調，聖克里斯多福及尼維斯聯邦每年11月遭遇颶風季，哈里斯總理未雨綢繆，尋求善心人士的幫助。

除此之外，幫幫忙基金會也將準備運送第三個貨櫃到海地。幫幫忙基金會為非營利機構，捐款也可抵稅。有興趣捐款或有任何疑問，可撥打213-626-7676詢問詳情。

幫幫忙基金會為扶弱濟貧增加防疫救災項目，捐贈防疫物資貨櫃到非洲、中南美洲和亞洲各...
幫幫忙基金會為扶弱濟貧增加防疫救災項目，捐贈防疫物資貨櫃到非洲、中南美洲和亞洲各國。（記者謝雨珊／攝影）

颶風 防疫 疫情

上一則

加州新增15億救濟小企業和非盈利機構 本周起申請

下一則

線上升學講座 申請醫學院三大專業重點

延伸閱讀

美網／苦戰2小時 奧運金牌班希琪晉級8強

美網／苦戰2小時 奧運金牌班希琪晉級8強
休士頓現Mu病毒 醫界正關注

休士頓現Mu病毒 醫界正關注
美網／因「粉色袋子」遭罰款1萬元 美國黑馬諷：死要錢

美網／因「粉色袋子」遭罰款1萬元 美國黑馬諷：死要錢
幫幫忙基金會捐贈防疫貨櫃馳援台灣邦交國

幫幫忙基金會捐贈防疫貨櫃馳援台灣邦交國
房東拒收補償金 年輕夫妻慘遭驅逐

房東拒收補償金 年輕夫妻慘遭驅逐

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

熱門新聞

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

2021-09-03 13:48
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

加州竟也藏赤壁 怪石嶙峋景美如畫

2021-09-02 14:59
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34
完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

2021-08-30 18:38
有屋主一覺醒來，家中被洗劫一空。（取自Unsplash）

華人聚居區竊案多 屋主在家睡覺 醒來洗劫一空

2021-09-02 18:54

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在