指揮官參選洛縣警長遭降級 怒斥現任局長打壓

洛杉磯縣警察局局長挑戰者Eliezer Vera。（洛縣警察局網頁）

洛杉磯 縣警局(LASD)局長選戰剛拉開戰幕就充滿火藥味。洛縣 警局一名指揮官7日表示，他因計畫加入警察 局局長選戰，而被局長老闆從警局兩顆星的部門高階主管(Division Chief)，降級為一顆星的指揮官( Commander)，誓言將與現任局長維拉紐瓦 (Alex Villanueva)對決到底。

Eliezer Vera在7日舉行的競選起跑記者會上表示，「維拉紐瓦今天所做的不僅錯誤，而且違背警局和洛縣制定的人事程序和規則」，他表示，維拉紐瓦出於明確的政治原因，做一些史無前例的事情，是警局的不幸。

Eliezer Vera在洛杉磯縣警局技術和支持部門服務32年，曾擔任該部門的負責人。他說他上周收到了老闆維拉紐瓦的書面通知，從部門主管降為指揮官。他認爲，此以降職直接與他決定在即將舉行的選舉中挑戰警長有關。

洛縣警局長維拉紐瓦在一份聲明表示，Vera的説法完全缺乏依據。維拉紐瓦同時否認有任何不當行為。聲明表示，雖然警局不會對人事問題發表評論，但法律給與警局最高領導人分配員工的權利，尤其是那些擔任領導人機密顧問的人員，不能在政治上站在完全對立面。聲明表示，局長有權罷免與自己意見不一致的高級顧問。

Eliezer Vera則認爲維拉紐瓦此舉是一種恐嚇策略。他表示，局長此舉不能阻止他繼續參加選舉。他表示，在接下來的幾周內，他將尋求法律保護自己。他表示，維拉紐瓦害怕他的競選活動，「他看到我能夠在一個月内籌集到六位數字的籌款，而且錢還沒有停止進來，他知道我在整個部門都得到了很多支持，而且還會有更多支持。」