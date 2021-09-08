蒙地市警局內鬼收賄1.4萬元 護航販毒集團

蒙地貝婁市警局揪出內鬼。（蒙地貝婁市警局網頁）

加州 中區聯邦檢察長辦公室7日宣布，34歲的前蒙地貝婁(Montebello)市警局警員彼得森（Rudolph Petersen）承認至少收賄1萬4000元，與販毒集團勾結，保護運毒卡車不受攔檢，並非法調閱警方資料，查明毒販是否遭到執法單位調查。聯邦地區法院排定2022年1月出庭，面臨最高十年徒刑。

彼得森在蒙地貝婁市警局任職近四年，在2018年12月至2020年8月間淪落不法，自毒販處收受大量現金，並為「二號共犯」（Co-Schemer 2.）提供非法服務，包括護送運毒車輛、提供內線消息。

檢方公布的案情包括，2018年中，二號共犯初次與彼得森共進晚餐，承諾將彼得森列入他的「供養名單」( payroll)，透過中間人每次至少提供500元給彼得森。2018年12月，兩人再度會面，當時雙方合意收受1萬元賄賂，由彼得森保護運毒車輛，免於查緝與黑吃黑搶劫。

2019年初，彼得森配槍並穿上類似警察 服裝的保全制服，自芳塔那市（Fontana）護送拖車至羅蘭岡（Rowland Heights）附近的60號公路。彼得森宣稱他相信車上載有非法種植的大麻 。彼得森在運完貨後回到二號共犯的家中，取得1萬元現金，其後還同意再護送一批貨。

檢方指出，彼得森還承認多次非法調閱警方資料，每次代價500至1000元不等，幫二號共犯看看組織內是否有內鬼，才讓某批古柯鹼被警方破獲，或提供線報給警方。2020年9月的最後一次交易中，二號共犯給了彼得森1000元，以查明販毒組織車上的追蹤器，是否為加州或聯邦探員所安裝。