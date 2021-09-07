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強打反川普 紐森反制罷免策略奏功

編譯組／綜合報導
紐森(右)反罷免行動中，打出反川普奏功。中為民主黨國會眾議員趙美心。(紐森推特)
紐森(右)反罷免行動中，打出反川普奏功。中為民主黨國會眾議員趙美心。(紐森推特)

加州州長罷免選舉最後衝刺，州長紐森（Gavin Newsom）持續將槍口對準前總統川普（Trump），抬出「擊敗川普主義」口號。在藍州打出討厭川普策略可能奏效，根據最新民調顯示，大多數選民表態支持紐森留任。

紐森在勞工節長周末，於加州庫爾富（Culver）一次集會上告訴群眾，儘管去年11月總統選舉，川普被現任總統拜登（Biden）擊敗，但「我們並未擊敗川普主義」。

紐森(左)對藍州選民打出反川普牌奏功。(紐森推特)
紐森(左)對藍州選民打出反川普牌奏功。(紐森推特)

幾個月以來，紐森和他的政治團隊，將罷免選舉描述為極右派、川普支持者、全國共和黨人和保守派媒體要「驅逐他」。

過去一個月中，紐森和他的盟友經常抨擊保守派談話，特別是共和黨籍保守派電台主持人艾德（Larry Elder），他是這場罷免選舉近50名州長候選人中，最熱門的候選人。

紐森和團隊透過新聞稿、籌款電子郵件、社交媒體發文，並在廣告中間接針對艾德，強調他反對最低工資，他淡化氣候變化和種族不平等問題，以及他對女性有爭議的評論等，最重要的是，紐森將艾德與川普聯繫起來。

紐森上個月強調「要關注艾德」，因為他認為「艾德在許多方面，比川普更極端。」

麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）是前民主黨籍總統參選人和政壇明星，她在4日與紐森參加集會時，也將焦點對準艾德，指責他「夢想成為加州的川普。」

艾德對這些批評表示歡迎，他上個月告訴福斯新聞說「我認為他（紐森）遇到最嚴重的麻煩。」

紐森的罷免團隊，也正式命名為「停止共和黨罷免」（Stop the Republican Recall），也針對另一位領先的共和黨籍候選人，前聖地牙哥市長福克納（Kevin Faulconer），稱他曾在辦公室內，將自己的照片放在時任總統川普旁。

資深加州民主黨顧問Mike Trujillo說，川普以其反覆無常的領導能力，讓紐森將任何曾經對川普說過好話的共和黨人，輕易的扣上「川普擁護者」帽子，將他們描繪成「同一個豆莢中的兩顆碗豆。」

紐森的策略很簡單，川普在他的保守派基礎外，在深藍的加州非常不受歡迎。去年11月，當時他以超過500萬票輸掉加州，少了高達55張選舉人票。

然而在離開白宮七個月後，川普在共和黨大本營州仍非常受歡迎，在大多數共和黨政客中也極具影響力，他持續在政黨政治中扮演製造者角色，替2024年第三度競選總統鋪路。

紐森(中)在洛杉磯華埠贏得不少支持。(紐森推特)
紐森(中)在洛杉磯華埠贏得不少支持。(紐森推特)

如今，紐森的競選政策可能奏效。7月與8月民調顯示，選民在罷免問題上存在分歧。然最新調查，包括加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）最新數據，表明大多數可能的選民支持留任紐森。

加州州務卿辦公室3日最新數據表明，近23％選票已回收，民主黨大本營舊金山縣則有近32%選票回收。

紐森 川普 加州

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