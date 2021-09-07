我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例 陳時中：幼兒園群聚可能是Delta變異株

與解放軍共享資料？中國華大基因被德澳等5國盯上

最後一周衝刺 博彩網站看好州長紐森

記者丁曙／洛杉磯報導
州長5日深入洛杉磯華埠向華人拉票，左起李天薇、趙美心、紐森、周本立、馬永昌。（周本立臉書）
州長5日深入洛杉磯華埠向華人拉票，左起李天薇、趙美心、紐森、周本立、馬永昌。（周本立臉書）

加州州長罷免選舉14日投票僅剩一周時間，勞工節長周末成為兩造攻防的主戰場，州長紐森（Gavin Newsom）請來了重量級民主黨大將助陣，並深入洛杉磯華埠向華人拉票；而挑戰者艾德（Larry Elder）也在加州舉辦多場造勢活動拉抬聲勢，並出席亞裔支持罷免集會向亞裔拉票。

麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）具有全國知名度和號召力，她和明尼蘇達州聯邦參議員克洛布查爾（Amy Klobuchar）4日在南加州為紐森助選，她們向加州選民特別是民主黨支持者傳遞重要信息：罷免成敗取決於選民投票率。此外，副總統賀錦麗（Kamala Harris）也將於8日在北加州為紐森造勢會站台。有訊息透露拜登可能會為紐森助選。

據加州公共政策研究所（PPIC）的數據，當前加州登記選民中，民主黨占47%，共和黨占24%，以及獨立派占23%。所以，只要提高民主黨選民投票率，紐森將繼續穩坐州長寶座。隨著加州罷免選舉進入主場，博彩市場動向也有利於州長紐森。據博彩網站預測，勞工節前夕州長紐森達到了自 7 月初以來最強勁的民意支持度，在罷免選舉中可能投票的選民調查，顯示對紐森很有利。

共和黨候選人艾德（右）4日在「亞裔支持罷免集會」上，為海軍Daniel Luiz...
共和黨候選人艾德（右）4日在「亞裔支持罷免集會」上，為海軍Daniel Luiz的頭盔簽名。（Getty Images）

有心入主州府的挑戰者，也抓住9月4日至6日勞工節長周末，在加州各地頻頻集會和造勢。在挑戰者中民調領先的州長候選人艾德（Larry Elder），於長周末組織了多場活動，包括4日他到橙縣西敏寺的亞洲花園購物中心（Asian Garden Mall），出席了「亞裔支持罷免集會」（Asian Rally for Yes on Recall）向亞裔選民拉票；並為美國海軍青年Daniel Luiz的頭盔簽名。 5日(周日)訪問Oroville大壩，同加州第一選區國會眾議員Doug LaMalfa聯手造勢，然後又去Durham公園集會。6日上午他去自由之路浸信會（Freedom's Way Baptist Church）集會，下午又在千橡購物中心（Thousand Oaks Mall）造勢，請來名嘴助陣。

此外，另一位共和黨挑戰者、真人秀明星、前奧運冠軍變性人詹納（Caitlyn Marie Jenner），勞工節長周末也在Oxnard集會造勢。

加州 紐森 亞裔

上一則

Mu尚非威脅 專家：勿因疫情倦怠疏忽

下一則

南加華人完全接種卻在飯局染疫 用川普同款藥才好轉

延伸閱讀

勞工節選舉衝刺 加州州長和挑戰者齊向亞裔拉票

勞工節選舉衝刺 加州州長和挑戰者齊向亞裔拉票
罷免紐森 南加「紅區」橙縣、內陸帝國也不支持

罷免紐森 南加「紅區」橙縣、內陸帝國也不支持
反罷免投票前夕 紐森訪華埠尋求支持

反罷免投票前夕 紐森訪華埠尋求支持

警消拒打疫苗 美國社會縮影

警消拒打疫苗 美國社會縮影
罷免紐森投票日近 灣區各縣增設投票中心

罷免紐森投票日近 灣區各縣增設投票中心
紐森批共和黨對手「反疫苗十字軍」 艾德：扯謊

紐森批共和黨對手「反疫苗十字軍」 艾德：扯謊

熱門新聞

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

2021-09-03 13:48
完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

2021-08-30 18:38
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

加州竟也藏赤壁 怪石嶙峋景美如畫

2021-09-02 14:59
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34
中國外交部發言人汪文斌30日批評，「美方以捕風捉影甚至是荒唐的藉口遣返中國留學生。」（圖／取自中國外交部網站）

世界晚報／手機存這照片 中國留學生被遣返

2021-08-30 20:13

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高