最後一周衝刺 博彩網站看好州長紐森

州長5日深入洛杉磯華埠向華人拉票,左起李天薇、趙美心、紐森、周本立、馬永昌。(周本立臉書)

加州 州長罷免選舉14日投票僅剩一周時間,勞工節長周末成為兩造攻防的主戰場,州長紐森 (Gavin Newsom)請來了重量級民主黨大將助陣,並深入洛杉磯華埠向華人拉票;而挑戰者艾德(Larry Elder)也在加州舉辦多場造勢活動拉抬聲勢,並出席亞裔 支持罷免集會向亞裔拉票。

麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)具有全國知名度和號召力,她和明尼蘇達州聯邦參議員克洛布查爾(Amy Klobuchar)4日在南加州為紐森助選,她們向加州選民特別是民主黨支持者傳遞重要信息:罷免成敗取決於選民投票率。此外,副總統賀錦麗(Kamala Harris)也將於8日在北加州為紐森造勢會站台。有訊息透露拜登可能會為紐森助選。

據加州公共政策研究所(PPIC)的數據,當前加州登記選民中,民主黨占47%,共和黨占24%,以及獨立派占23%。所以,只要提高民主黨選民投票率,紐森將繼續穩坐州長寶座。隨著加州罷免選舉進入主場,博彩市場動向也有利於州長紐森。據博彩網站預測,勞工節前夕州長紐森達到了自 7 月初以來最強勁的民意支持度,在罷免選舉中可能投票的選民調查,顯示對紐森很有利。

共和黨候選人艾德(右)4日在「亞裔支持罷免集會」上,為海軍Daniel Luiz的頭盔簽名。(Getty Images)

有心入主州府的挑戰者,也抓住9月4日至6日勞工節長周末,在加州各地頻頻集會和造勢。在挑戰者中民調領先的州長候選人艾德(Larry Elder),於長周末組織了多場活動,包括4日他到橙縣西敏寺的亞洲花園購物中心(Asian Garden Mall),出席了「亞裔支持罷免集會」(Asian Rally for Yes on Recall)向亞裔選民拉票;並為美國海軍青年Daniel Luiz的頭盔簽名。 5日(周日)訪問Oroville大壩,同加州第一選區國會眾議員Doug LaMalfa聯手造勢,然後又去Durham公園集會。6日上午他去自由之路浸信會(Freedom's Way Baptist Church)集會,下午又在千橡購物中心(Thousand Oaks Mall)造勢,請來名嘴助陣。

此外,另一位共和黨挑戰者、真人秀明星、前奧運冠軍變性人詹納(Caitlyn Marie Jenner),勞工節長周末也在Oxnard集會造勢。