亞凱迪亞雙屍案 初判謀殺後自殺

亞凱迪亞（Arcadia）5日發生一起雙屍命案，兩名50來歲的男女被槍殺，經警方初步調查，認為此案很可能是謀殺後自殺（Murder-suicide）。（檔案圖片）

亞凱迪亞 （Arcadia）5日發生一起雙屍命案，兩名50歲多歲的白人男女被槍殺死亡。經警方初步調查，認為此案很可能是「謀殺╱自殺」（Murder-suicide），即殺害他人後再自殺。

洛縣 法醫辦公室6日確認，兩名死者分別是58歲的Paul Thornton和54歲的Maria Lockwood。案發時間是在5日上午11時05分，地點位於Huntington Drive 600號街區一處民宅。警方趕到現場時，發現一對男女受害者上身中彈，當場死亡。

警方6日初步調查顯示，家中沒有外人闖入的跡象，也沒有關於嫌疑人的信息。 兩名受害者的確切關係尚不清楚，初步判定是謀殺然後自殺。

本報記者5日在案發現場附近走訪時，一名白人居民稱，凶殺案就發生在他家隔壁，當天上午11時，他聽到槍聲，但不確定有幾聲。他還指出，凶案發生的家庭中住著一對白人夫妻，他猜測是夫妻兩人開槍互相射殺對方。

洛縣警局凶殺科偵探目前正協助亞凱迪亞警方調查此案。任何知情者可致電LASD凶殺科，電話：323-890-5500。匿名舉報者可撥打熱線電話：800-222-8477