警消拒打疫苗 美國社會縮影

正當許多亞洲國家民眾苦於沒有新冠疫苗 可打之際，全球災情最嚴重的美國，卻有部分民眾怎麼也不肯打疫苗，政府祭出各種宣導和獎勵措施都無效，尤其諷刺的是，與公眾有直接廣泛接觸的警察與消防人員，疫苗接種率卻低於一般民眾。部分警消人員拒打疫苗的現象，正反映出美國社會真實縮影，也是9月14日加州 州長罷免投票的檢驗標準之一。

至目前為止，只有52.7%全美人口完全注射疫苗，65.7%加州人完全注射，洛杉磯 縣則只有57.7%人口完全注射。在第一線保障人民財產生命安全的部分警消人員，就是其中堅定不打疫苗的群體之一，而且絕大部分加州警消機關的施打率都低於一般民眾。

洛杉磯市警局(LAPD)的警員和文職人員完全接種，據估計只有47%，洛市消防局則有54%，洛杉磯縣警局(LASD)沒有公布官方統計，但估計可能也很低。洛杉磯縣市警消兩局的工會已公開表明立場，反對政府強制員工注射疫苗。

為什麼部分警消人員拒打疫苗？由300名以上洛市消防員組成的團體Firefighter 4 Freedom，在其網頁上聲明，他們拒打疫苗是因為，身為生而自由的自然人，要維護自己與美國人民的人權、憲法保障權、民權自由。他們有權保衛自己的工作權、自由意願、個人選擇、醫療自由，並不受恐嚇、報復、威脅、紀律處份和開除。他們強調，這不是打不打疫苗的問題，而是人權議題(human rights issue)。

事實上，這些消防員的心聲，反映了美國許多拒打疫苗者的基本心態。但說白了就是一句話，「疫苗是無效的，打進我身體的東西，我有權決定」。換言之，部分警消人員把自由權置於自身與公眾安全與健康之上，就算自己感染，或者傳染給同事、民眾，還是堅決不打疫苗。甚至有洛市消防員在媒體上宣稱，「我不會戴口罩，更不會打疫苗」。

由於警察與消防員常在室內密閉空間內開會或處理緊急事件、在外與不特定的群眾近距離接觸，因此染疫的比例遠高於一般民眾。洛杉磯縣人口目前約有14%確診新冠，而洛市和洛縣警局人員染疫的比例卻在20%至25%之間。然而洛杉磯警消人員施打疫苗的比例卻低於一般民眾，正是「見了棺材也不掉淚」。

不只這些警消人員，主張罷免加州州長紐森的主要共和黨候選人，基本態度也一樣，公開宣示一旦當選，將撤銷目前紐森頒布的疫苗接種令和口罩令。所以不論每位選民支持或反對罷免的理由是什麼，一旦共和黨人補選獲任州長，加州將成為不會強制戴口罩、打疫苗的地方。這是選民想要看到的結果嗎？

退萬步而言，請問這些拒打疫苗、拒戴口罩的警消人員與共和黨州長候選人，如何才能控制新冠變種病毒疫情繼續擴散？不用多，舉出一個有效方法就好！高唱維護自由和人權的口號，是擋不住新冠變種病毒的。人先得活下來，才有自由和人權可言。