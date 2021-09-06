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9月新娘禮 側睡枕、性感內衣實用又經典

記者張宏╱洛杉磯報導
奧運會體操金牌得主設計的新娘內衣。（Mentionables網站）
奧運會體操金牌得主設計的新娘內衣。（Mentionables網站）

往年9月都是婚禮旺季，今年雖然受疫情影響，婚禮場次數量不如以往，但和去年相比，不少準新人會更踴躍領證登記，對於新人的親朋，送什麼心意和實用性兼備的禮物，更需要花心思。

舒適好聞的雙人寢具兼具實用性和顏值，適合送新人。華人丁小姐為朋友的婚禮贈送一對Honeydrew的枕頭，她說，這份禮物充滿誠意，她和新娘一起旅行的時候，發現她很喜歡側睡，於是選購這款側睡的枕頭，其線條和造型具有獨特曲線和肩部弧度，可支撐頸部和肩部，減輕上半身的壓力。枕頭的泡沫填充物具有抗菌特性，讓枕頭保持清新涼爽，且還能放入烘乾機用烘乾香薰熏香枕頭，讓他們夫婦能夠甜蜜好夢。

Honeydrew側睡枕頭舒適好聞。（Honeydrew網站）
Honeydrew側睡枕頭舒適好聞。（Honeydrew網站）

喜慶又性感的內衣可謂最經典的閨蜜禮物。內衣品牌Mentionables可滿足不同體型女性的內衣需求，這款Shawn's Eyelash Lace Teddy紅色連體內衣是由2008年的奧運會體操金牌得主Shawn Johnson參與設計，且紅色在華人文化裡也是婚禮的顏色，很適合作為禮物送給新娘，或新娘買給自己，讓新婚之夜煥發性感和美麗。

奧運會體操金牌得主設計的新娘內衣。（Mentionables網站）
奧運會體操金牌得主設計的新娘內衣。（Mentionables網站）

新人忙於婚禮等事宜，能夠內外調理美容護膚的禮物可謂最貼心。華人李小姐為朋友選購一款護膚品，她說，這款來自蒙大拿州溫泉礦物質、有機乳木果油、蘆薈等製成的The Good Stuff Botanicals的Gyspy Cream價格合理，且具有抗菌、抗炎、抗病毒和潤膚特性。在臉上使用它能減少細紋，軟化皮膚並幫助防止陽光傷害，對敏感肌的朋友非常友好，讓新娘在婚禮當天感覺完美無瑕。

The Good Stuff Botanicals的Gyspy Cream價格合...
The Good Stuff Botanicals的Gyspy Cream價格合理，且具有抗菌、抗炎、抗病毒和潤膚特性。（The Good Stuff Botanicals網站）
Honeydrew側睡枕頭線條和造型具有獨特曲線和肩部弧度，可支撐頸部和肩部。（...
Honeydrew側睡枕頭線條和造型具有獨特曲線和肩部弧度，可支撐頸部和肩部。（Honeydrew網站）

華人 疫情 蒙大拿州

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