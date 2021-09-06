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美華文藝季11日線上座談胡金銓

【洛杉磯訊】
美國人文磚基金會暨美華人文學會將舉辦線上講座談胡金銓導演。（美國人文磚基金會暨美華人文學會提供）
美國人文磚基金會暨美華人文學會將舉辦線上講座談胡金銓導演。（美國人文磚基金會暨美華人文學會提供）

美國人文磚基金會暨美華人文學會策劃主辦，以及多個美國文化交流、文學等社團協辦的2021美華文藝季秋季系列講座再度開講，9月11日將舉辦線上講座：胡金銓導演和他的電影情懷─胡「導」胡「演」，歡迎踴躍參加。

講座來賓：陳煒智（Edwin Chen）、張錯教授、楊敦平導演。內容介紹：胡金銓自1965年以來所開拍「大醉俠」（香港邵氏）、「龍門客棧」（台灣聯邦）及「俠女」後，奠定他在武俠動作片地位，同時亦填滿瀰漫台港一大片的中國「傳統文化真空」。利用武俠的歷史感「包裝」古代傳統，從而演繹歷史，在這方面他真知灼見，設計出自古代進入近代的「利瑪竇傳」或「華工血淚史」演繹，只可惜壯志未酬，而人們出乎意料看到的，竟還是他的武俠傳承，一部拿了四項奧斯卡獎的「臥虎藏龍」。胡金銓的電影生涯——胡「導」與胡「演」，本此活動，將聚焦在胡金銓的「導」和「演」兩方面，來談胡金銓的電影生涯。

免費上網Zoom，Meeting ID: 849 4087 6906，Passcode: 953402。具體連絡：[email protected]

電影 美國 導演

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