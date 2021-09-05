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洛杉磯國際機場9.9辦招聘會 提供5000個職位

【洛杉磯訊】
洛杉磯國際機場 (LAX) 將於9月9日上午9 時至下午1時在SoFi體育場舉辦招聘會，提供5000個工作機會。（LAX圖片）
洛杉磯國際機場 (LAX) 將於9月9日上午9 時至下午1時在SoFi體育場舉辦招聘會，提供5000個工作機會。（LAX圖片）

洛杉磯國際機場 (LAX) 將於9月9日在SoFi體育場舉辦招聘會，提供5000個工作機會，超過45個機場和體育場的雇主將為求職者提供就業信息。

招聘會提供多個行業的工作職位，包括航空公司、特許經營、食品服務、酒店、零售、行政、建築和安全，面試將在現場進行。首席企業戰略和LAWA 事務官Michelle Schwartz表示，機場和 SoFi體育場是支持社區和區域經濟的兩大雇主，很自豪能夠合作為那些尋求就業或尋找新職業機會的人們提供數千個工作機會。

登記參加招聘的人們將提前獲得新的數字化就業準備培訓，及其他簡歷和面試技巧資源。來自洛杉磯市工作資源中心和加州就業發展部的代表也將出席此次活動。經濟和勞動力發展部總經理Carolyn Hull表示，這次招聘會代表了一個機會，可以恢復失去的工作，並可帶來新職業培訓選擇。

參與者需保持身體距離和強制戴口罩。目前已有超過 1500 名求職者登記參加。有興趣參加的求職者，有問題請發送電子郵件至 [email protected]

招聘會時間是9月9日上午9 時至下午1時，地址為 1001 Stadium Dr., Inglewood, CA 90301。

洛杉磯國際機場 工作 就業

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