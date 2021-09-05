改善57/60公路匯流工程啟動 鑽石吧高球場關閉17個月

57/60 高速公路交匯合流項目計畫動土典禮。（何美湄提供）

作為改善57號與60號高速公路交匯合流項目計畫的一部分，由洛杉磯 縣府擁有和運作的鑽石吧 高爾夫球場，已從9月1日起關閉17個月。在此次關閉期間將對球場和設施進行多處設施翻新，以改善2023年初高爾夫球場重新開放時的整體運營和高爾夫球的體驗。

所有高爾夫球場設施，包括專賣店、練習設施、宴會設施和咖啡廳，將在翻修期間關閉。未來的高爾夫錦標賽和宴會的信息，預訂可通過致電 (909) 861-8282 獲得。也可註冊並訪問 sgvcog.org/5760project，或發送短訊 5760project 至22828，獲得有關整修和改進的完整計畫，及建設和項目的更新。

有關方面指出，面向57/60號公路和Grand Avenue的六個球洞將被重新配置，以改進Grand Avenue的坡道，和未來對57與60號公路交匯處的改進。這些改進將通過減少車輛交叉更換車道所引起的交通事故，並提高交匯處的安全性，來加強高速公路的運營。該交匯處因貨運延誤在加州 排名第一，在全國排名第11，亦是南加州第二嚴重的卡車事故地點。

高爾夫球場的改進：六個球洞重新配置，將通過重新設計的18洞布局，以及改進的球道和果嶺為高爾夫球手創造更好的體驗。為了達成此目標，將安裝三個新的發球座，每個球洞共有五個發球座；添加沙坑；建造新的維護設施；更換球場灌溉系統；球場標準桿將保持不變；碼數將保持不變。

在鑽石吧高爾夫球場關閉期間，該社區附近仍有其他幾個洛杉磯縣公園和休閒部運營的公共高爾夫球場可供使用，這些球場的果嶺費、費用和設施都差不多。