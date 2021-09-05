拚人均節水15% 南加供水局推獎勵專案

步行道旁鏟除草坪，改種省水型加州植物。（記者丁曙／攝影）

在全州酷熱和降雨量大減的情況下，為了應對歷史性乾旱期，加州 州長紐森呼籲所有加州人自願減少15%用水量。南加 州大都會 供水局（Metropolitan Water District）推出數項省水獎助專案，幫助民眾接受挑戰，達成省水15%的目標。

過去30年間南加州度過了幾次嚴重的乾旱期，今年再度經歷史上非常乾燥的一年，目前還不知道這場乾旱將持續多久，但是今天省下的每一滴水都可以留給明天。所有南加州居民都有責任節省用水，並且找出更多方式省水非常必要。目前大都會供水局服務區，平均每人每天消費約120加侖水，減少用水15%，意味著每天節省約18加侖水。

南加州大都會供水局提供了庭院改造省水回扣、節水型景觀課程、省水靈感點子等，一點一滴，節省用水。申請庭院改造回扣專案主要有以下的三項，詳情可登入網站：https://socalwatersmart.com/en/residential/ 。

1.鏟除草皮回扣計畫。居家前後院內外鏟除草坪，改為種植省水型加州本地植物，每平方呎發給兩元獎助金，上限為5000平方呎。

2.雨水留存裝置。採用多種具有永續性的景觀方案，如石園和集雨桶，能讓雨水滲透穿過地表，並緩慢過濾到地下的可滲透硬結構，在下雨時保持院內的水分。

3.將凌空噴水頭更換或改造為更節水的灌溉系統。

居民若加入以上某個專案，在開始改造景觀或鏟除草坪之前，可向南加州大都會供水局申請，並根據專案面積和類型初步計算出獎助金額。在專案計畫獲准後，有180天時間改造草坪並提交回扣（rebate）或獎助金申請。此外，居民可能符合資格免費獲得某些庭院澆水設備，如灌溉控制器、土壤濕度感測器、旋轉噴頭、集雨桶或蓄水池等。 居家前院鏟除草坪，改種省水型加州植物。（記者丁曙／攝影）

南加州氣候乾旱，地球暖化及人口增長給供水帶來了更大的挑戰。自上次2014-2015年大乾旱以來，南加州人一直保持較低的用水量。所以，在遭遇今年嚴重乾旱以來，因為貯存了一定的備用水，南加州尚未限制用水。因此，節約用水必須是一種生活方式。居民若要了解和學習節約用水的方法，可以登入網站bewaterwise.com。