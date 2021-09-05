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百人捐血救癌友 華裔居半 亞凱迪亞市長買午餐答謝

記者張宏／亞凱迪亞報導
亞市警察工會主席Robert Rajewski（左二）、副市長鄭博仁（右三）和市長戴守真（右二）等人4日，為所有捐血者購買午餐表示感謝。（記者張宏／攝影）
亞市警察工會主席Robert Rajewski（左二）、副市長鄭博仁（右三）和市長戴守真（右二）等人4日，為所有捐血者購買午餐表示感謝。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞(Arcadia )一名市民日前在網絡上求救，其親人在希望之城癌症醫院治療，需要血液尋求幫助。亞市警局4日發起民眾捐血活動，約100名民眾熱心參與，其中不乏從其他城市趕來的華人

鑽石吧華人Cindy當天專程來亞市捐血，她說，自己是O型血，正是病人需要的血型。她自身是捐血的受益人，她生小孩的時候因為大出血，輸血1萬CC（毫升），因為別人的無私幫助她才能活下來。因此，只要有捐血的機會，她都義不容辭。很多華人對捐血有誤區，以為捐血對健康不好。其實每次捐血500CC（毫升），對身體沒有影響。如果大家都不捐血，那需要的時候就沒有血來救人。

亞市警察局與市長戴守真、副市長鄭博仁等人4日中午在亞市的墨西哥餐廳Villa Catrina，為所有捐血者購買午餐表示感謝。鄭博仁表示，大家雖然不認識這位需要幫助的亞市市民，但是大家都很積極踴躍，一百名捐血者中有一半是華人，充分展現亞市華人對社區的積極奉獻精神，也有一半是其他族裔，大家弘揚「人人為我，我為人人」的精神，很有意義。

市長戴守真近日剛在「美生會」的活動上捐血，他表示，亞市很多機構都有定期捐血的活動，每次捐血前，都會檢查捐血人是否合格。只有合格的人才有資格捐血，在捐血活動上華人的身影在逐漸增加。華人也在改變對捐血的誤解，捐血後身體也會造血，並不存在捐血後血液減少的問題，相反捐血也會促進血液新陳代謝。

亞市警察工會主席Robert Rajewski是這次活動執行人，他說，日前在市議會視頻上看到有人說，希望之城有亞市病人需要捐血，所以警局和市府發起捐血活動。感謝大家的幫助和熱心，希望這些血液能夠幫助有需要的人。

華人 警察 亞凱迪亞

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