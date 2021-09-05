蒙市家暴男與警槍戰 受傷棄械逃亡被捕

洛杉磯縣警局調查9月3日下午東洛杉磯槍擊案現場。（KTLA截圖）

東洛杉磯 3日下午爆槍擊，蒙特利公園 市（Monterey Park）警方槍戰一名家暴男，嫌犯受傷棄械逃跑倒地，後送醫治療無生命危險，現場找到一把槍，全案仍在調查中。

據洛杉磯縣警局（LASD）稱，槍案發生在當日下午1時55分，地點在Cesar E. Chavez大道以南的Rowan大街。蒙特利公園市警方接到電話報警，有一名男子正揮舞槍枝涉嫌家庭暴力。但當警察趕到時，嫌疑人已經開著一輛紅色SUV 廂型車離開現場。

洛縣警局官員說，蒙特利公園市警員之前曾與該男子有過接觸，認識嫌疑人，該男子經常出入東洛杉磯地區。隨後，蒙市警察在該地區展開搜查，並發現嫌疑人駕駛一輛紅色 SUV廂型車，從 Cesar E. Chavez 大道進入 Rowan 大街向南行駛。警方巡邏車緊追其後，並且在 Rowan大街攔截這輛車，喝令該名男子在路旁停車。

但是，當SUV停車後，嫌疑人持槍下車逃跑。此時有一名警員向他開槍，目前尚不清楚什麼原因促使這名警員開槍。警方說，這名男子在逃跑途中與另一名警員交火。據調查人員稱，嫌犯繼續穿過一條小巷，在那裡扔下手槍，並試圖鑽入一輛旁觀者的車輛。然後，他就倒地被拘捕送醫。

在追捕家暴嫌犯過程中，沒有警員受傷，調查仍在進行中，目前沒有更多信息。任何了解該起事件的人們，請撥打323-890-5500聯繫洛杉磯縣警局兇案組。