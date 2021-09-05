HBO製作人、華裔學霸律師執導科幻片「追憶人」 請來吳彥祖

麗莎喬伊（中）與王力宏（左）及吳彥祖交情不錯。（取自麗莎喬伊Instagram)

2021年科幻懸疑大作《追憶人》（Reminiscence）近日在美國上映，該片由HBO影集《西部世界》（Westworld) 的華裔 執行製作人麗莎喬伊（Lisa Joy) 執導。《追憶人》是首部麗莎喬伊創作及執導的電影 作品，麗莎喬伊接受本報專訪時，分享該片創作靈感來源及拍片中遇到的挑戰。

《追憶人》結合浪漫、科幻、懸疑等多重元素，並有吳彥祖、金鋼狼休傑克曼的加持，堪稱是今年備受矚目的科幻大片之一。

麗莎喬伊（左二）畢業於哈佛法學院，持有律師執照。（取自麗莎喬伊Instagram)

多才多藝的麗莎喬伊，也是一名學霸，畢業於哈佛大學法學院，持有律師執照。在她與劇作家強納森·諾蘭（Jonathan Nolan）結婚後跨足影視界，夫妻倆共同創作《西部世界》，受到大眾歡迎，曾多次獲得艾美獎提名，她也因此聲名大噪。

《追憶人》（Reminiscence）近日在美國上映，導演是華裔麗莎喬伊（Lisa Joy) 。（取自麗莎喬伊Instagram)

麗莎喬伊是半個華裔，母親來自台灣，因此她對於亞裔 文化非常熟悉。這次在《追憶人》中也融入一些亞洲文化背景，特地找來香港男神吳彥祖，演出打破亞裔傳統的反派角色。

麗莎喬伊表示，「不知為甚麼好萊塢電影的亞裔都不怎麼性感，感覺亞裔在好萊塢電影中，從來無法追到喜歡的女生，因此在這部片刻意讓吳彥祖露腹肌，塑造出性感形象，並有能力與男主角搶同一個女主角。」她也刻意避開「亞裔角色會武術或功夫」等對亞裔的刻板印象。

麗莎喬伊提到創作《追憶人》的靈感，其實源自於懷孕時感受到的寂寞孤獨感，因此將這種感覺逐步化成一部影視作品。她希望觀眾在看完電影後，珍惜每一個當下時光，不需要沈溺於回憶。她提到在創作這部電影的過程，擬製造出「回憶時光」的機器其實艱鉅，並極具挑戰性，團隊當時花了不少時間尋找適合的素材，結合不同技術及特效才完成。

首部執導長片受到眾人期待，令麗莎喬伊感到非常開心。但麗莎喬伊表示，她私下只是一位平凡的母親，沒拍電影時就是在寫作，近期在撰寫HBO影集《西部世界》最新一季的作品。