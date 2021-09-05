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紐森反罷免 8月份即花3600萬元

編譯組╱綜合報導
紐森在反罷免籌款上享有壓倒性優勢。(紐森推特)
紐森在反罷免籌款上享有壓倒性優勢。(紐森推特)

洛杉磯時報報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）與其盟友共籌募7240萬元，僅8月份的支出便大大超越對手，在電視廣告、社交媒體、電話催票、短訊等方面投入3600萬元廣告宣傳，提高民主黨擊敗罷免的機會。

根據2日提交給州務卿辦公室競選財務報告，競選取代紐森的五名共和黨人，和支持罷免委員會共籌募約3620萬元，8月份的支出約1000萬，不到紐森的三分之一。

與對手相比，紐森在籌款上享有壓倒性優勢。但支持罷免者卻指出，財務並不重要，他們有更多的熱情。

在7月下旬，紐森與對手民調幾乎持平，但根據Real Clear Politics和538兩家民調公司8月份調查顯示，反對罷免紐森者領先超過八個百分點。加州無黨派公共政策研究所3日發布的民調顯示，紐森領先19%。

支持或反對罷免的委員會，募集的資金可無上限，但候選人受到加州競選財務法規，每名捐助者捐贈上限為3萬2400元。

主要的反罷免委員會今年募集超過6600萬元，其他支持紐森的團體，8月28日前又募集640萬元。相比之下，支持罷免團體募集近1000萬元，主要共和黨候選人共募集2620萬元。

8月1日至8月28日間，反對罷免紐森委員會在奧運會期間的電視和廣播投注大量經費，在當地晨間新聞等節目花費1610萬元廣告。Univision上的西語晨間新聞和生活節目Despierta America上也投注廣告，以吸引西裔選民。

支持紐森廣告的重點，主要是民主黨策略，將罷免描述為共和黨試圖贏得過去十多年來從未能成功的，「在加州贏得州級選舉」。

此外，訴求中還提及「若加州被支持川普的共和黨對手取代，加州將有更多人死亡，因他們贊成放鬆對新冠肺炎的防疫限制。」

該委員會還在線上廣告上花費560萬元，電話宣傳上花費超過190萬元，拉票上花費近160萬元，廣告郵件上花費79萬5000元，簡訊廣告25萬5000元。

面對選舉將近，反罷免委員會將主力集中在西裔和青年選民身上，並撥出1000萬元用於在加州建立有色人種社區。

共和黨最熱門競選人艾德（Larry Elder）籌募超過1300萬元，是候選人中最多。8月分他在電視上花費超過450萬元，線上競選活動花費52萬元。

商人考克斯（John Cox）近860萬元籌款僅次艾德勒，這位千萬富翁主要競選資金來自自己，他於8月分花費200萬元。

前聖地牙哥市長福康納（Kevin Faulconer）8月份花費110萬元，議員Kevin Kiley花費63萬元。奧運選手詹納（Caitlyn Jenner）花費9萬3442元。

距離選舉剩十天，至目前為止，已收到570萬張選票，民主黨與共和黨比例為二比一。許多共和黨人傾向在選舉日當天投票，洛縣提前投票站也於3日開放。

紐森 加州 共和黨

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