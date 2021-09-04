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勞工節 LAX機場估比去年忙2倍 建議旅客提前到機場

編譯組／綜合報導
勞工節長周末，洛杉磯國際機場預計較去年增加兩倍客流量。（KTLA）
勞工節長周末，洛杉磯國際機場預計較去年增加兩倍客流量。（KTLA）

儘管新冠肺炎依舊肆虐，KTLA 5電視台報導，勞工節長周末，洛杉磯國際機場（LAX）客流量，預計為去年同期的兩倍，愈來愈多人重返飛行旅遊。

根據洛杉磯世界機場（Los Angeles World Airports）數據，從3日到7日（周二），計畫從洛杉磯國際機場起飛的航班共有3289架次，約是去年同期的兩倍。

「即使我們沒有回到疫情前數字，我們預計勞工節長周末機場旅客數量，也達去年兩倍，這意味著旅客應提前準備抵達交通繁忙的機場」洛杉磯世界機場執行長Justin Erbacci在聲明中說。

機場官員建議搭乘國內航班者，至少需提前兩小時抵達機場，搭乘國際航班則提前三小時。

旅客也能透過機場網站，查詢機場周邊交通情況與停車位。

有鑒於疫情依舊，根據聯邦法，在機場內都需戴口罩。聯邦疾病控制與預防中心（CDC）則呼籲未接種疫苗者，不要於勞工節長周末期間旅行。

機場並替18歲及以上者提供免費施打一劑嬌生疫苗（Johnsono & Johnson）。疫苗診所營業時間為上午9時至下午7時，周一至周六。旅客也可在機場內進行快篩檢測，建議事先進行線上預約。

勞工節長周末，機場周邊交通出現車流。（KTLA）
勞工節長周末，機場周邊交通出現車流。（KTLA）

洛杉磯國際機場 疫苗 勞工

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