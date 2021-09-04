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影評家廖茂俊 11日談華人銀幕形象轉變

【洛杉磯訊】
(已見圖)
(已見圖)

 北美南加州華人寫作協會，訂9月11日下午2時30分至4時30分，在意廬藝文會所舉辦「從好萊塢電影史看華人銀幕形象的轉變」講座，由廖茂俊教授(見圖，廖茂俊社媒)主講。意廬藝文會所地址: 4711 Schaefer Ave Chino CA 91710，參加者須打過疫苗，並戴口罩。報名: [email protected]

這項講座將從默片時代的華人角色代表黄柳霜說起，黄柳霜近日獲選為首位被刻上美國硬幣的華人女性。在25年前，根據譚恩美的小說 「The Joy Luck Club」改編的全華裔陣容電影「喜福會」上映時頗受歡迎，影評人也稱讚劇中四位華人移民母親和她們美國化的女兒把角色刻畫的細緻入微，對當時的在美華裔演員來說，是一個很好的起點。

但實際上很多障礙並沒有突破，直到《臥虎藏龍》、《瘋狂的亞洲富人》、《花木蘭》，可以看出華人銀幕形象的轉變，及華人在好萊塢電影史上締造的成就，廖茂俊將一一分析。

廖茂俊是榮退教授、業餘影評人、中美電影電視節資深委員；早期曾在聯邦廣播電台主持「影歌影曲」節目、及電視、廣播節目嘉賓；曾在大陸各大學電影客座教授講員。

華人 電影 美國

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