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拜登新稅收 洛杉磯受益最少 劉雲平選區增稅8603元

編譯組╱綜合報導
依拜登最新稅收計畫，劉雲平選區平均增稅3.3%。(劉雲平臉書)
依拜登最新稅收計畫，劉雲平選區平均增稅3.3%。(劉雲平臉書)

沙加緬度蜜蜂報報導，稅收基金會（The Tax Foundation）分析，明年從總統拜登最新稅收計畫中受益最多的加州國會選區，是共和黨籍眾議員瓦拉道（David Valadao）所屬的漢福德(Hanford)地區。而受益最少的，則是代表洛杉磯地區的民主黨籍聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）所屬選區。

平均而言，居住在聯邦眾議長波洛西（Nancy Pelosi）所屬舊金山地區者，稅收將增加。

拜登誓言不對年收入低於40萬元者增加稅收，替收入較低者提供優惠。國會計畫下周通過拜登預算計畫第一步，一項3.5兆元計畫，可能在今年晚些時，對中下階級者進行減稅，對公司與富人增稅。

拜登建議包括將最高收入者稅率，從37%提高至39.6%。他還希望將今年增加的兒童稅收減免延長至2025年，並將公司稅率從現在的21%增加至28%。這項提案，影響加州各地區稅收。

瓦拉道並不支持拜登方案，但被認為有些保守的稅收基金會分析卻指出，他所屬選區的納稅人，明年稅收將節省1754元，占調整後總收入（AGI）的3.8%。但他不認為該計畫會對他所在選區有多大幫助，「此計畫將賦予政府更多權力，增加國民債務。」

代表貝克斯菲，眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也稱該計畫為「社會主義消費狂潮」，將以最糟糕的方式摧毀家庭，瓦解經濟。

分析指出，麥卡錫選區平均減稅額為634元。共和黨聯邦眾議員努尼斯（Devin Nunes）選區平均減稅額為515元。

估計瓦拉道選區，是拜登稅收計畫最大收益者，其次是民主黨眾議員柯斯塔（Jim Costa）所屬的佛雷斯諾選區，平均減稅額為1492元。

其他大幅減稅地區，還包括Lucille Roybal-Allard所屬商業市選區，平均減稅1238元或AGI 2.7%。Nanette Barragan所屬卡森市選區，平均減稅1150元或2.3%。

至於五大增稅地區，其中四個落在民主黨籍代表選區。其中，劉雲平所屬選區平均增稅額為8603元或3.3%。

艾許（Anna Eshoo）代表的巴洛阿圖（Palo Alto）選區，平均增稅8794元。

稅收基金會在分析中使用14項拜登提案，最大的潛在優惠是擴大兒童稅收抵免至2025年。符合條件的家庭，今年7月起，每月可收到250元至300元。分析稱，兒童稅收抵免平均為1747元，納稅人還將受益於永久性的兒童和受撫養人稅收抵免，與所得稅擴大抵免。

但劉雲平選區卻形成鮮明對比。該選區平均AGI為26萬2256元。最高所得稅等級從37%調高至39.6%，意味著平均所得稅增加1642元，公司稅率的提高，也將使該地區納稅人這部分平均損失2998元。

民主黨人基本上一致支持替富人增稅以幫助收入較低者。共和黨對此看法截然不同，德州眾議員布雷迪（Kevin Brady）日前指出「我們將看到第二波美國在海外的就業與投資，其次，這計畫很高程度上增加幾乎所有美國人稅收。」

拜登 眾議員 民主黨

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