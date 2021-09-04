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執法過當？男涉酒駕遭警群毆 社團集會抗議

記者丁曙／綜合報導
警察架著衣不蔽體的查韋斯上警車拘押。（KTLA視頻截圖）
警察架著衣不蔽體的查韋斯上警車拘押。（KTLA視頻截圖）

數十名社區活動家2日在棕櫚谷（Palmdale）市政廳前集會，對洛杉磯縣警局（LASD）至少六名警員群毆一名墨西哥裔男子的行為感到憤怒，抗議暴力執法；警方表示將展開調查，以確定是否過度使用武力。

群毆發生在8月28日，地點靠近棕櫚谷大街（Palmdale Boulevard）和第35街之間。35歲的查韋斯 (Samuel Chavez) 和他的非裔女友同在一輛車上，涉嫌酒駕，被警察包圍。

查韋斯的另一個朋友奇科 (Breanna Chico) 說：「他是一個年輕的墨西哥裔男子，當時警察走向他的時候，他和女友在車上。」

路人拍攝的視頻顯示事件的最後階段，幾名警員衝著查韋斯的汽車試圖將他拖出來，其中一名警察幾次揮拳捶打車內的查韋斯。

目前尚不清楚情況如何升級，但警員們表示正在進行酒後駕車調查。但當嫌疑人被拖出車子後，更多的警察一擁而上，使用武力將查韋斯撲倒在地，拳打腳踢。查韋斯隨後被兩名警察拖起來，他的衣服被撕破脫落，樣子十分狼狽。他被拖入警車後拘留。

查韋斯女友的母親Glynis Kilpatrick對媒體說，查韋斯告訴她，他們被叫停車後，警察就無緣無故地開始毆打他，因為他們的皮膚是黑色和棕色。這就是警察痛下狠手毆打的原因。

查韋斯的女友也被拘留。 有人看到她坐在乘客座位上，拍攝警察逮捕查韋斯的過程。

Kilpatrick還說，當她打電話給警站值班指揮官，詢問為什麼她的女兒也被一起拘留了？警官說她推搡了一名警員。「天啊，我的女兒甚至害怕殺死一隻蒼蠅。」

社區活動人士波普 (Giovanni Christon-Pope) 說，警察如此使用武力不合理，並認為這是羚羊谷地區警察的一種虐待模式。「一旦有人拒絕服從警察的命令，但並不意味著他們應該受到毆打或恐嚇」。

棕櫚谷警局發表聲明說：「由於正在積極調查，我們目前無法提供進一步評論。但將對使用武力進行全面、完整、徹底和客觀的調查。」

隨著調查的繼續，查韋斯的朋友說，他已獲釋了，正在康復中。

一群警察對涉嫌酗酒駕車的查韋斯拳打腳踢。（KTLA視頻截圖）
一群警察對涉嫌酗酒駕車的查韋斯拳打腳踢。（KTLA視頻截圖）
警察將涉嫌酒駕不下車的查韋斯硬拖下來。（KTLA視頻截圖）
警察將涉嫌酒駕不下車的查韋斯硬拖下來。（KTLA視頻截圖）

警察 墨西哥 汽車

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