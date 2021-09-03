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比佛利山市警局被告對非裔種族歧視

編譯組／綜合報導
民權律師克倫普（Ben Crump）對比佛利山市警局提起「種族偵防」訴訟（racial profiling lawsuit）。（ABC）
民權律師克倫普（Ben Crump）對比佛利山市警局提起「種族偵防」訴訟（racial profiling lawsuit）。（ABC）

比佛利山（Beverly Hills）警局過去16個月內，在該市著名的商業區Rodeo Drive附近逮捕了106人，其中105人是非洲裔，其中一對非裔男女因此控告該局種族歧視

民權律師克倫普（Ben Crump）對洛杉磯縣比佛利山市警局提起「種族偵防」訴訟（racial profiling lawsuit）。他代表一對非裔男女懷特（Khalil White）和威廉斯（Jasmine Williams），去年在人行道上騎滑板車(scooter)，因拒捕遭警方逮捕。

ABC 7電視台報導，被捕後在監獄裡待了一晚的懷特說：「這是一種精神創傷，我們並未看到任何標識公告牌，顯示在Rodeo Drive上騎滑板車是違法的。」他與威廉斯2020年9月7日從賓州到加州度假的第一天就被捕。

威廉斯1日在比佛利山市府前舉行的記者會上說：「我這輩子沒坐過牢，對我來說，從度假到幾秒鐘失去自由，這太可怕。」

根據訴訟，警方部門的安全街道行動（Operation Safe Street）和Rodeo Drive專案小組2020年3月1日至2021年7月1日期間共逮捕100多人，投訴他們的多為少數族裔。克倫普說，「市警局逮捕106人，其中105人為非裔，一名西裔，這就是比佛利山警局的文化，利用警察對付非裔。」

比佛利山市警局並未提到執法中被捕的少數族裔人數，但在書面聲明中，市警局長Dominick Rivetti說：「懷特和威廉斯當天稍早時曾被警方警告，禁止在人行道上騎車。一開始警方沒有採取任何執法行動，但當天晚些時候出現同樣行為，並向警員提供虛假訊息，兩人因此被拘留。」

這並非比佛利山警局遭遇的第一起歧視訴訟。處理類似案子的律師Brad Gage說：「比佛利山這樣的文化，已被容忍太久了。」他代表十多名比佛利山市府雇員提起集體訴訟，這些人因各種形式的歧視控告市警局，其中包括市警局隊長、40多歲猶太裔Mark Rosen。他指控警局歧視，最後與市府達成230萬元和解。

集體訴訟也造成比佛利山警局發生變化，包括今年4月辭職的局長Sandra Spagnoli，今年早些時候辭職的隊長Scott Dowling，和宣布於10月辭職的助理局長Mark Coopwood。

在提供給ABC電視台一份聲明中，比佛利山市警局代理隊長Max Subin表示，Coopwood的辭職與該市未決訴訟無關係。

警局局長Rivetti的聲明指出，警局作法是「在為有人可能參與犯罪活動或其他違法行為時，訊問他們。」警局去年夏天的報案電話明顯增加，因入室竊盜、違反行人和車輛規定、街頭賭博、公共場所酒醉、吸食藥品等，許多Rodeo Drive商家報案。「短短五周內，我們在Rodeo Drive上查獲13把槍械，這在比佛利山史上前所未有。我們部門將致力保護社區安全，同時以尊重和尊嚴的方式執法。」

比佛利山 種族歧視 威廉

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