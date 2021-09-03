UCLA有狼出沒 色男闖公寓 性侵女大生

警方公布潛入女學生公寓性侵的男子畫像。（洛市警局圖片）

當局正在徵集民眾線索尋找一名男性嫌犯。日前洛杉磯 加州大學一名女學生，凌晨在校園附近的公寓裡睡覺時，遭該男子入室性侵 。

據洛杉磯市警察 局消息，事件發生在8月27日凌晨4時左右，位於Strathmore道11000街區一棟公寓裡。洛市警局的聲明說，「嫌犯進入其中一名女性居民正在睡覺的臥室，並在她睡覺時對她性侵犯」。據ABC報導，女學生醒來時，發現一個男子站在她身前，透過衣服摸她。

警方聲明表示，「受害者醒來與嫌犯對峙時，嫌犯逃離公寓並乘坐停在附近的車輛逃離該地區」，車輛為新型四門灰色福特Fusion。在1日的新聞發布會上，警方公布該男子的畫像，為白人或西裔，年齡在30至40歲之間，身高約5呎10，中等身材，留著剪得很短的鬍鬚。

洛杉磯市警察局偵探Eric Crosson告訴「洛杉磯時報」，公寓沒有明顯遭到強行進入的跡象，當時另外三名女性也在那裡睡覺。受害者當時保持冷靜，並提供襲擊她男子的詳細信息，以便警方製作嫌犯的畫像。

警方擔心該地區有其他類似事件發生，敦促任何有相關線索的民眾，撥打213-473-0447或發送電子郵件至[email protected]，與偵探Lesley Perkins聯繫。也可以撥打800-222-TIPS向止罪熱線提供匿名線索。