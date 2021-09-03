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巴沙迪那屋主一覺醒來 家已遭洗劫

記者李雪／綜合報導
案發房屋都在華盛頓公園附近。（巴市警方圖片）
案發房屋都在華盛頓公園附近。（巴市警方圖片）

洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）警方，近日正在蒐尋數起入室盜竊案的相關線索。被盜房屋都在華盛頓公園附近，房屋都被洗劫一空，而案發時居民則正在家裡睡覺。

據巴沙迪那警方巡官William Grisafe，在這一系列犯罪活動中，還有11輛車內財物被盜。光是上周日一個早上，就有三起入室盜竊事件報案，「此後在同一地區又發生三起事件」。

Grisafe說，竊賊似乎「瞄準在深夜至凌晨時分未上鎖的車輛和房屋，並且不驚醒可能在裡面睡覺的屋主」，「目前所知，嫌犯拿走錢包、車鑰匙、信用卡和任何其他貴重物品」。

據巡官Marcia Taglioretti表示，8月29日其中一起犯案大約凌晨4時20分左右，位於北Mentor大道1200街區一棟住宅裡，一名44歲的女住戶與竊賊發生正面遭遇。當時她被腳步聲驚醒，發現這名男子就站在她床邊。而女子的尖叫聲似乎把該男子嚇跑，受害者沒有受傷。

Taglioretti補充說，這名入侵者在通過一扇沒有上鎖的門進入家中之前，已經洗劫這名女子的汽車。警方稱，在Mentor街闖入的竊賊， 為身份不明的男子，身高約5呎10，體重約185磅，身穿連帽運動衫、運動褲和網球鞋。

Grisafe則說，在其他事件中，入侵者也是男性，穿著連帽運動衫和戴著口罩。

巴沙迪那竊賊是一名男子，身份不明。（巴市警方圖片）
巴沙迪那竊賊是一名男子，身份不明。（巴市警方圖片）

隨著警方繼續收集案件線索，Grisafe敦促當地居民確保在夜間鎖好房屋和汽車，「保持房子周圍區域的光線充足，並鎖上通往後院的大門」，他補充道，「不要將貴重物品留在車內。如果沒有什麼可偷的，小偷就不太可能闖入汽車」。

Grisafe還強調，在不使用的電子設備上關閉藍牙連接，可以幫助阻止精通技術的小偷，因為他們可以使用信號來識別附近有哪些昂貴的小電子設備。如果距離很近，竊賊可以使用智能手機上的藍牙功能檢測設備，以確定具體的設備類型。

任何有線索的民眾可撥打 (626) 744-4501， 聯繫巴市警察局。也可通過 (800) 222-8477，匿名向洛杉磯地區止罪熱線提交線索。

汽車 洛杉磯 警察

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