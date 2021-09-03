美國財政要捉襟見肘了嗎？

美軍倉皇撤出阿富汗 ，過程之狼狽，讓全世界看笑話。同一時期，社安信託基金理事會發布年度報告，2021年社安金計畫支出將超過收入，基金在2034年恐將耗罄。參院少數黨領袖麥康諾，突然自毀形象，助推拜登 「基建案」。眾多消息一起看，政府有意開源節流，難道財政要捉襟見肘了嗎？

美軍撤出阿富汗，表面雖然難看，背後經濟賬一算，「臉」確實可以不要。俗話說「大炮一響，黃金萬兩」，據布朗大學的「戰爭成本」研究，美國 20年阿富汗戰爭，納稅人支付約2.26兆元，換算成每天就是3億元。每多待一天，成本都是天價；這些錢用來建設美國本土，豈不美哉。

再者，戰爭需要靠利益維繫。明太祖朱元璋在「皇明祖訓」中告誡子孫，不得恣意征討海外小國，因為「四方諸夷，皆限山隔海，僻在一隅，得其地不足以供給，得其民不足以使令」。阿富汗國土面積的五分之四是高原、山地，經濟極差、人均GDP不到500美元，且民族組成複雜，多年來一直處於分崩離析狀態；與朱元璋所描述的「四方諸夷」，有很多相似之處。

就連乞丐出身的朱元璋，都能想明白的道理，拜登豈能不知。面對幾無收益的阿富汗戰爭，美國在經濟寬裕時期，可以不惜斥巨資傳播民主，但新冠疫情過後經濟受創，繼續往阿富汗這個無底洞投錢，就顯得太不務實。

縱使房價、股價、物價等連創新高，但其背後是美聯儲屢次大手筆量化寬鬆營造的「虛假繁榮」；依靠不斷增發貨幣拉升的經濟，需要實體產業吸收，否則可能陷入嚴重滯脹，即生產停滯、失業率增加及通貨膨脹同時出現。例如美國1970年至1982年，就曾發生實體經濟缺乏增長點，導致貨幣政策失靈，經濟陷入滯脹，人民生活苦不堪言的狀況。

拜登政府從阿富汗倉皇撤軍，削減開支同時，積極推動「基建興國」，扶持實體經濟創造就業，為經濟開源。就連一向推崇「小政府」，自詡自由派施政理想「斷魂手」的參院少數黨領袖麥康諾，都願自毀形象，幫忙推動「拜登基建案」在參院過關，可見當前美國財政狀況，的確不如表面上那麼樂觀。

社安信託基金理事會公布年度報告，也佐證著美國財政未來堪憂的狀況。作為社安金主要預算來源的薪資稅嚴重縮水，讓2021年社安金計畫入不敷出，而且報告預計，2033年後社安基金只夠支付約76%的福利，比2020年4月時的估測還提早一年。

從「臉都不要」倉皇撤軍，到社安基金不夠用，再到兩黨有意合作推基建振興經濟。似乎都預示著美國未來的財政，可能不再寬裕。