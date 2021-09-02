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LAX啟動線上訂餐 將動用孔武有力的送餐大使LAX新亮點 送餐大使孔武有力

記者張宏╱洛杉磯報導
洛杉磯國際機場（LAX）本周為其流行的在線食品和飲料訂購服務www.LAXOrderNow.com，推出機器人大使NomNom。（LAX提供）
洛杉磯國際機場（LAX）本周為其流行的在線食品和飲料訂購服務www.LAXOrderNow.com，推出機器人大使NomNom。（LAX提供）

洛杉磯國際機場LAX）本周為其在線食品和飲料訂購服務www.LAXOrderNow.com，推出孔武有力的機器人大使NomNom，且在勞工節還有特別優惠。

影音來源：LAX ╱記者張宏後製

LAX Order Now送貨服務將開始在試點項目中使用機器人助手，這個兩輪半自主機器人助手，被命名為NomNom。NomNom 是一個貨運機器人，它會像一個小跟屁蟲一樣跟在送貨人員後面。雖然它個頭小，但是孔武有力，一次最多可運送40磅食物，還可以高達六英里╱小時的速度移動，並使用一系列攝像頭和傳感器，在整個機場識別和跟踪其處理程序。

機器人是洛杉磯國際機場利用新技術和創新，來支持整體乘客體驗的另一種方式。如果你在機場偶遇NomNom，記得和它自拍留念。

LAX Order Now為旅客提供非接觸式送餐服務，可將機場餐廳的食物直接送到選定航廈登機口區域。客人可掃描整個終端的二維碼，或訪問 LAXOrderNow.com 瀏覽菜單、下訂單和付款。

送貨團隊成員和NomNom都會佩戴品牌標識，以便輕鬆識別並快速與下訂單的客人聯繫。為慶祝勞工節長周末，LAX客人可使用優惠券代碼 LAXNomNom，在9月12日之前下單，都能享受25%的折扣。

洛杉磯國際機場 LAX 勞工

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