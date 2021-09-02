返台隔離 夫妻可視狀況免分居

僑委會委員長童振源談打疫苗僑胞返台為何仍要隔離。（記者謝雨珊╱攝影）

打完兩劑疫苗 回台灣 需要隔離嗎？這個問題近期受到南加州眾多僑胞關注，有不少僑胞認為，打完疫苗有抗體，回台灣應不需隔離，要隔離也應該縮短時間，或者能在家隔離等。近日在洛杉磯巡迴拜訪僑界的中華民國僑務委員會委員長童振源，9月1日接受訪問時對此做出說明。

童振源強調，打完疫苗不代表不會染疫，也不代表不會將病毒傳染給他人。為了保護台灣人民的安全，海外僑胞即便打了疫苗，仍得遵守台灣現行的防疫 隔離準則。再者，台灣國內疫苗涵蓋率迄今只達40%多，尚不普及。根據中央流行疫情指揮中心，台灣疫苗施打率也許有望在10月底達到一定程度，屆時指揮中心將考量全球疫苗及台灣疫苗施打的普及程度，再來做進一步的鬆綁政策。

根據台灣現行防疫政策，自高風險國家入境需強制入住防疫旅館，不能在空屋住家中隔離，像美國、部分歐洲國家都算是高風險國家。童振源解釋，這是為了避免造成台灣爆發社區感染。

但據本報了解，不少台僑就是因為防疫旅館14天的費用可達上萬元，這筆額外費用令不少人對返台卻步。而南加州有眾多台灣僑胞，不少僑胞因疫情及隔離政策，已有長時間沒能返台探親。14天的隔離政策，給不少仍在工作的僑胞帶來許多限制。在洛杉磯工作的莊女士，原來每年固定返台探親一次，原計畫今年底返台探親。然而因工作缘故，假期不多，14天的強制隔離是阻擋她回台的最大因素，其次則是隔離期防疫旅館的驚人費用。

並有台僑認為連夫妻同時返台也須一人住一間，這項規定令他們百思不得其解。

針對這項質疑，童振源表示，其實只要經過地方防疫單位的許可，證明夫妻需要彼此照顧或有特殊疫情考量，仍可免除分開居住，建議僑胞上衛生福利部疾病管制署（www.cdc.gov.tw）查看相關規定。