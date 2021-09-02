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加州人移民去德州好嗎？

洛城新語  

這幾年，常聽到華人「二次移民」，從加州搬去內華達州、德州，甚至華人更稀少的外州。除了因房價低、稅率低，希望找到更廣闊環境和新鮮生活，政治因素如討厭民主黨一黨獨大的加州各種奇怪的政策，使「出走加州」也成為主流白人社區的風潮。

「達拉斯晨報」曾報導，過去十年，加州有70萬人出走，其中10萬人遷居德州。

德州房子大、房價低，中間房價只有加州的五分之二，生活成本比加州低。德州無個人所得稅，而加州稅收主要靠企業及個人所得稅，個人所得稅率高達13.3%，全美最高。

德州對企業友善和低稅率政策，使北加矽谷著名大科技公司如甲骨文、惠普和特斯拉等總部都搬遷德州。加州企業公司稅(corporate income tax)稅率8.84%，德州營業稅 (franchise tax)只有0.75%，但還有其他稅賦，使企業稅負約占總營業額的5%，資本家偏愛德州。

加州華人在疫情、高房價等影響下，許多人興起出走念頭。華人喜歡群居，有自己族裔的超市、餐館等，語言要求不高，不怕孤單或受歧視。如能克服這些關卡，想二次移民就走出第一步。

很多人華人移居內華達州，一樣房價低、華人不少，德州也一樣。在達拉斯、休士頓，約20多萬元可買到獨立屋，這個價在加州連公寓、康斗都買不到。當然如果要選好區也要40萬、50萬，德州學區不差，潛力無窮，實現美國夢比加州容易。

但有位白人從聖地牙哥移民德州奧斯汀後，非常後悔，又搬回加州了。他寫了一篇心得在網上流傳，或可參考。

他列舉十大原因，包括好學區房子4000平方呎，是加州的兩倍，但價格僅一半。德州天氣濕熱，他選有泳池的房子。但房地產稅高達2%至3%，加州平均約1.25%；電費非常貴，夏季要冷氣、冬季要暖氣，住戶每月電費平均 400元。他家夏季冷氣設定華氏79度，冬季65度，每月花費竟需700到1000元。

水費也貴得驚人。每月即使一度水都不用，基本費達89元。幸好院子有一口井可澆草皮，否則給1萬平方呎草皮澆水，每月需300到400元。昂貴的游泳池維護、園丁服務、家庭維修、餐飲和電影，都比加州貴。

德州什麼都大，餐館點餐份量驚人。地廣人稀，想旅行須長途開車或搭飛機、住旅館，預算須上千元。濕熱天氣每隔幾天下雨，冬天下雪或冰雹毀屋頂，夏季常有颶風，黴菌、過敏、蚊子和滲水，食物易變質、毛巾發霉，都不是習慣加州乾燥的人能忍受。

加州夏季晚上常變涼快，德州晚上還80度以上。想出外散步或在院子納涼，到處是蚊蟲。公園、海灘相對較少，到處是私人土地，使公眾活動空間減少。德州人也友善，但常見粗魯的人，包括開車。45%家庭擁槍，允許所有人公開帶槍，所以少有入室搶劫，但保守排外的人也多。

德州是共和黨的紅州，有較單一的文化(monoculture)，不像加州多元包容。聽到這位老白的心聲後，如果您嚮往移民德州，這篇文章頗有參考價值。

加州 德州 華人

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