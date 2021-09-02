洛市華埠人口減 普查被低估 專家：恐影響2022選舉

洛加大教授鄧道明(Paul Ong)。（洛杉磯加大）

根據洛杉磯市選區重劃委員會（Redistricting Commission）公布的人口普查 數據顯示，包括華埠 （Chinatown）在內的洛市東區，過去十年人口下降，聖費南度谷等洛市西區人口卻大幅增加。專家認為華埠等地被低估，此變化可能對參加2022年6月選舉產生影響。

數據顯示，市議員薩迪洛（Gil Cedillo）選區的華埠和Solano峽谷（Solano Canyon），過去十年人口總數減少9%，不遠處的林肯高地（Lincoln Heights）和艾爾塞雷諾（El Sereno）也減少4%。

該市東北端的高地公園（Highland Park）2010年至2020年人口減少3900多人，東區的播佑岡（Boyle Heights）社區人口減少3300多人。塞普勒斯公園（Cypress Park）減少1250人（約13%），是洛杉磯社區中最大跌幅。

但聖費南度谷西部北嶺（Northridge）增加3400人，查斯伍（Chatsworth）人口增加6000人。伍蘭岡（Woodland Hills）新增8200人（13%）。

洛杉磯時報報導，過去兩年中，洛杉磯政界人士、公民領袖和社區活動人士擔心，美國每十年一次的人口普查，恐不能正確統計出西裔人口。如今的數據加劇上述擔憂。

洛杉磯加大 盧斯金公共事務學院（UCLA Luskin School of Public Affairs）教授鄧道明（Paul Ong）表示，洛縣人數統計不足，不僅影響西裔，還影響亞裔和非裔。通常也影響租屋者和低收入家庭。他說，貧困人口比例很高和非公民西裔人口比例很高的社區，人口統計不足的可能性最大。

他認為，此現象部分歸咎於疫情造成的破壞。此外，與川普推動增加公民身分問題有所關聯，儘管沒有成功，但仍在無證移民人口中引發恐懼。

「東區人口數量下降，西谷地人口大幅增加」的統計結果，將給重劃小組帶來挑戰，該小組將在未來想個月，替市議會的15選區重新劃分，每個選區人口數需大致相同，這意味著有些選區人口要增加，有些需減少。

選區邊界變化，可能導致社區出現不同的市議員，對明年參選者產生影響。2022年6月，洛市議會將有八席空缺，若選區發生巨大變化，某些候選人可能發現，自己住的選區明年沒有選舉。

由市府政治任命的重劃委員會成員，需在10月29日向市議會提交重劃的地圖。每個選區需有大約26萬居民。

洛市長賈西提（Eric Garcetti）曾替人口普查人員辯護，認為疫情期間他們做得很好。他說「川普政府提供的資源很少，且一再推動人口普查中包括有關居民身分的問題，此舉應受譴責。」

人口普查局一名官員說，該機構製作多種語言廣告，與社區團體合作，將數據收集過程延長兩個月，「儘管面臨疫情、自然災害，迄今為止2020年人口普查，仍符合整體基準。」若政府機構認為存在不準確之處，普查局可供行政機構進行額外審查，該局將於明年1月受理，但在洛市重新劃分選區生效之後。