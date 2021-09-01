海外中國國民黨聯盟 慶周年談展望

海外中國國民黨聯盟成立一周年舉辦記者會。圖為參與者合影。（記者啟鉻／攝影）

海外中國國民黨 聯盟31日舉行成立一周年回顧，及對未來的展望記者會。聯盟共同主席謝宗煌、張學海等人出席。謝宗煌強調，聯盟成立就是幫助在台灣 的中國國民黨重新再起，重返執政，在海外找回國民黨創黨的精神與理念，保存國民黨的生命，得以生生不息永續發展。

參加記者會成員包括：蔣天鐸、陳維正、徐中、田平春、王中平、江天柱、陳括璧、佟秉宇、范守文、黃薇、元文等。

謝宗煌說，該聯盟幾位發起人都是國民黨黨員，參加國民黨都超過半世紀，甚至一甲子，救國救民是大家年輕時參加國民黨的初衷及信念。「實在看不下去，國民黨從有千億資產到現在一無所有，還要靠舉債過日子。」從執政黨變成在野黨，從第一大黨到快變成第三的小黨。「身為國民黨黨員，我們不感到愧疚嗎？我們沒有責任嗎？」

海外中國國民黨聯盟成立一周年舉辦記者會。（記者啟鉻／攝影）

他認為，在海外的中國國民黨與在台灣的中國國民黨有不同的政治環境和生存條件，必須自主自立，保有獨立性。在海外的中國國民黨組織已經老化，急速凋零中，黨員必須走向地方化和及多元化。必須開放給廣大僑胞及青年學生加入，保有多元化的組織與結構，才能帶動海外黨部的生命力及活力，永續經營與發展。

張學海表示，中國國民黨由孫中山先生創立，具有光榮歷史。作為一名老黨員，希望在海外支持國民黨重新站起來，承繼創黨初衷。國民黨在台灣參加成員須有中華民國國籍或戶籍，在海外有非常多失聯黨員，還有來自東南亞、中國大陸的人士認同孫中山先生理念，也希望他們參加中國國民黨聯盟，恢復國民黨往日榮光，這是大家的共識。

蔣天鐸、陳維正、王中平、田平春、范守文、黃薇、佟秉宇等也都在記者會上表達期許與建言。