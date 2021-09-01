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洛縣上演警匪追捕大戰 數度激烈槍戰2嫌被捕

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛縣警匪上演追捕，爆發兩輪激烈槍戰，一名警察受傷，兩嫌犯被捕。（KTLA）
洛縣警匪上演追捕，爆發兩輪激烈槍戰，一名警察受傷，兩嫌犯被捕。（KTLA）

洛杉磯縣林伍特市（Lynwood）30日晚發生警匪追逐，悍匪拒捕開槍，與警方爆發兩輪激烈槍戰，期間一名洛縣警察被擊中受傷，兩名嫌疑人最終都被拘留。

據洛縣警局新聞稿，8月30日晚上7時10分左右，警方接到報警，稱有人持槍搶劫，受害者描述嫌疑人的車輛是一部黑色Dodge Ram皮卡車。就在警方詢問被害人相關細節時，這部車輛在Lorraine Street上從Fernwood Avenue向北逃亡，警方立即開始追捕嫌疑人。

洛縣警局表示，在追捕過程中，嫌疑車輛曾一度消失在警方視線中，但在112 Stree和Lorraine Street交叉口附近一條死胡同盡頭，警方追上了它。這輛皮卡車在死胡同盡處掉頭，並開始撞向警察，同時猛烈開火，兩名警察立即下車並還擊。

警察劫匪再次展開另一輪槍戰。（KTLA）
警察劫匪再次展開另一輪槍戰。（KTLA）

當時警匪雙方槍戰了好幾輪，其中一名警察被擊中，在送醫治療後情況穩定。現場有一名嫌犯被捕，同時發現三支手槍。另一名持槍嫌犯乘坐一輛白色皮卡車逃離該地區。不久後，其他警員發現這輛皮卡車，第二場追捕開始。

追捕過程中，這輛白色皮卡車試圖離開710號公路，在東洛杉磯地區的東南大道1000街區發生碰撞，當時皮卡車撞翻障礙物，企圖駛入高速公路對面的圍欄。

交通事故發生後，這名嫌疑人下車，警察試圖將他拘留，雙方再次展開另一輪槍戰。嫌疑人沒有被槍擊中，但在交通事故中受傷，沒有生命危險，他被逮捕後送往附近的醫院接受治療。

警察 洛縣 洛杉磯

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