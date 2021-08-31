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台僑界讚童振源年輕有幹勁

記者謝雨珊／洛杉磯報導
中華民國僑務委員會委員長童振源親民又認真的態度，受到南加僑胞尊敬。（記者謝雨珊／攝影）
中華民國僑務委員會委員長童振源親民又認真的態度，受到南加僑胞尊敬。（記者謝雨珊／攝影）

僑務委員會委員長童振源30日首次訪洛杉磯僑團，親民又認真的態度，受到不少南加台灣僑領好評。許多資深僑領表示，僑委會對於海外僑胞的用心，一年比一年好。

現任僑務諮詢委員、南加州台灣旅館業同業公會前會長邱垂煌，30日首次親身見到童振源，他對童振源領導的僑委會非常滿意。邱垂煌表示，疫情來襲許多行業都受挫，僑社間互動聯繫也比以往少很多。但他深感童振源年輕又有幹勁，疫情來襲也沒被擊垮。提及僑委會經費有限，但童振源反而在疫情下，利用網路創造更多平台、更多元化服務，每個服務都更廣更深；甚至將台灣與世界各地僑胞連結在一起，提供更多商機，互通有無，邱垂煌對此表示敬佩。

行政院政務顧問田貽鴻也認為，童振源與其他委員長不太一樣，除了關心全世界華僑的動向，更帶給僑委會許多創新點子，對台商有很大啟發。這也不禁讓他思考，台商應該如何在新冠疫情下，為大家帶來更多的就業契機及商機。

大洛杉磯台灣會館前董事長林榮松，看過無數個僑委會委員長，對於僑委會的進步及改變表示非常有感。林榮松表示，僑委會現在不管是對內對外的溝通，基本上已經減少了很多不合，問題也相對減少很多，看得到政府的努力。提及僑社之間容易因資源分配不均而感到不滿意。呼籲南加僑社放寬心胸，不分政黨或色彩，共同為故鄉台灣打拚。

僑務委員會委員長童振源30日上午在華埠向孫中山銅像獻花致敬。（記者謝雨珊／攝影）
僑務委員會委員長童振源30日上午在華埠向孫中山銅像獻花致敬。（記者謝雨珊／攝影）

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