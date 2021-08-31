童振源首訪洛 盼匯聚僑界能量

僑委會委員長童振源（左三）參訪中華會館。（記者謝雨珊／攝影）

中華民國僑務委員會委員長童振源29日抵洛，30日展開一系列拜會僑團的行程，先後拜會代表老僑的中華會館與華埠服務中心，以及代表新僑的洛杉磯台灣 會館、洛杉磯台美商會、及南加州台灣旅館業同業公會。童振源在走訪僑團過程中，分享僑委會未來的目標，並與僑領們交流意見，期盼僑胞與台灣同心，共同壯大中華民國。

童振源當天行程馬不停蹄，他表示深刻感受到洛杉磯僑胞的熱情。他指出，前任委員長吳新興在四年任內，經常到海外探訪僑胞，他卻因疫情 上任迄今才能前來海外拜訪僑社，對此他深感抱歉。這次決定赴美與大家見面，展開近三周的參訪行程。首次抵洛跟僑胞互動，得到南加州僑界非常多元的聲音，這有助於未來推動僑務政策。他堅信「共同發展」，盼發揮台灣能量提供僑胞所需，也希望僑胞匯集能量，共同結合壯大僑胞及台灣。

童振源參訪大洛杉磯台灣會館。（記者謝雨珊／攝影）

童振源表示，新冠疫情讓大家陷入困難，僑委會釋出多個方案，盡量從各方面給予僑胞所需的服務。今年因疫情持續，台灣在防疫上推出健康益友App，建置「全球僑胞遠距健康諮詢平台」，提供線上台灣醫師健康諮詢服務，凡持僑胞卡即可下載該App，至今年12月31日前免費使用，提供24小時隨時諮詢，完全免費。紓困4.0方案也提供僑胞最高貸款40萬美金，九成保障，手續費免費。

童振源在去年中上任後注重推動新的模式服務僑胞，尤其加強數位、網路、智能服務模式。

童振源在拜會僑團時表示，僑委會整合內部，希望匯聚僑界能量，擴大僑委會服務，壯大中華民國。

童振源（左三）參訪南加州台灣旅館業同業公會。（記者謝雨珊／攝影）

童振源認為，疫情雖然讓大家受困，但也是轉型及升級的機會。僑胞發展跟台灣發展是結合在一起的，未來希望加強海外僑台商共同發展計畫，他認為台灣與僑胞互相合作，能衝撞出雙贏局面。他以台積電為例說，台積電就是跟鳳凰城當地僑胞連結才形成。未來希望透過跟僑胞合作，以及和更多美國人才交流，讓更多人才有機會返台經商、投資、甚至找工作。

這是童振源上任委員長以來，首次前來海外參訪僑胞。洛杉磯為這次巡迴參訪的首站，接下來將陸續參訪橙縣、舊金山、芝加哥、華府及紐約等八個城市，預計9月15日返台。