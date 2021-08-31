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節水抗旱 少沖馬桶善用浴後澆花

編譯組／綜合報導
隨著乾旱愈來愈嚴重，專家認為減少沖馬桶次數，是省水的方式之一。（KTLA）
隨著乾旱愈來愈嚴重，專家認為減少沖馬桶次數，是省水的方式之一。（KTLA）

美國西部正處於破壞性、破紀錄的乾旱，愈來愈多證據表明，氣候變化正來勢洶洶。KTLA電視台報導，民眾如何節約用水？除縮短淋浴時間，不要讓水龍頭持續開著，修理漏水問題等，洛杉磯加大環境與可持續發展研究所教授Stephanie Pincetl認為，減少沖廁馬桶次數，絕對可以幫助節水。

Pincetl說，「我們生活在一個不再有任何區別的氣候中。無論身在何處，節約資源都很重要」，她指出，即使東部也會歷經乾燥的天氣。

聖荷西州大環境研究所教授Katherine Cushing近期在該大學網站貼文說，普通人每日沖馬桶五至七次。「若能減少至四至六次，就是很大的進步。」

Pincetl與其他人也建議，將原本會浪費的水，如淋浴時等待熱水時流出的水收集在桶裡，用這些水沖馬桶或其他用途，如煮麵等。

她說，「這些可能沖入下水道的水，是非常好的飲用水。」今年68歲的她經常提著水桶下樓梯，「這並不困難，因為每一滴水資源都很重要。」

洛杉磯加大氣候科學中心Alex Hall說，若無法忍受不沖水，還有其他地方可減少用水，若獨立房屋的草坪仍需澆水，最有效的方式，是進行景觀美化，減少草坪和園藝用水。

洛杉磯加大 美國 聖荷西

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