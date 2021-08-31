我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

Cal Poly Pomona大學開心農場 專攻有機蔬果

記者啟鉻／波莫那市報導
華裔義工導覽員蔡文生（右一）向參與者介紹蘇里南八角櫻桃樹。（記者啟鉻／攝影）
華裔義工導覽員蔡文生（右一）向參與者介紹蘇里南八角櫻桃樹。（記者啟鉻／攝影）

南加有很多華人喜歡園藝栽培，甚至有的愛好者組成群組，彼此交流經驗。還有群組請知名園藝專家講解如何栽培有機蔬果，很多人樂此不疲，甚至成為不可缺少的業餘愛好。不過要想更專業的暸解南加各種蔬果及有機栽培經驗，波莫那加州州立工藝大學(Cal Poly Pomona)農學院學生的實習農場，更具專業有機栽培經驗。

影音來源：記者啟鉻

農場華裔導覽義工蔡文生29日午後，舉行疫情後第一次現場中文導覽活動，提供有機栽培愛好者認識農場各種蔬果及有機栽培方法。

參與者還有園藝專家邱啓宜、資深保險專家張國興以及社區人士。波莫那工藝州大農學院在州大系統，擁有最具規模的農學種植及相關專業的研究，每年都在年度萬聖節前，舉辦南加最大規模的南瓜節，吸引南加各地民眾。農學院學生實習農場更種植多種有機蔬果，並開設銷售農場自產蔬果的店面。

農場商店蔬果均來自有機農場。（記者啟鉻／攝影）
農場商店蔬果均來自有機農場。（記者啟鉻／攝影）

在Cal Poly Pomona從事農場導覽義工多年的蔡文生說，這裡有大家熟悉的李子、柿子、加州原生葡萄、火龍果、黑莓漿果、蘇里南八角櫻桃、芭樂、青棗及各種柑橘類水果。在有機農場內還有專為孩童提供的園地（Children's Garden），居家庭院各種有機蔬果應有盡有，對孩童增長農學知識很有幫助。

整個有機農場不使用農藥、化肥、除草劑，使用人工戶外堆肥施肥。台灣土芒果、紅棗、雞心棗、水蜜桃、綠蓮霧、粉紅心蓮霧、無花果在這裡都能很好地生長。

義工導覽員蔡文生（右一）現場講解。（記者啟鉻／攝影）
義工導覽員蔡文生（右一）現場講解。（記者啟鉻／攝影）

邱啓宜說，社區很多台僑都喜歡將台灣蔬果移植到南加。但需要提醒的是，要遵守美國當地對農業種植物的規定。比如空心菜，就是受限種植的蔬菜，在居家院落種可以，但要想大批種植做生意，就有限制規定。此外，還要暸解種植物的習性。在推廣分享居家後院蔬果時，勿要將外來侵入物種錯誤傳播，也不要種植一些令人匪夷所思的植物，避免引起鄰居不快，要維護社區觀感。他建議園藝愛好者，在普通種植基礎上，選擇藥用、香料等植物種植。

農場李子成熟掛枝頭。（記者啟鉻／攝影）
農場李子成熟掛枝頭。（記者啟鉻／攝影）

蔡文生說，他與Cal Poly Pomona配合，擔任學生實習有機農場導覽義工近十年。疫情發生前，每年都有約20次導覽，參與者各個族裔都有。29日導覽活動是疫情後的首次中文導覽，主要傳授有機蔬果種植及農場觀摩與示範教學。有興趣參與者可致電給他，電話：626-532-5298。

有機農場葡萄園葡萄開始成熟季節。（記者啟鉻／攝影）
有機農場葡萄園葡萄開始成熟季節。（記者啟鉻／攝影）

南加 疫情 台灣

上一則

洛城新語╱罷免賈斯康 華人連署不應缺席

下一則

新冠疫苗引發心肌炎？醫師：尚無直接證據

延伸閱讀

迎金主？英多所頂尖大學憂損失 包機接中國留學生

迎金主？英多所頂尖大學憂損失 包機接中國留學生
洛縣這所大學有機農場出名 種植台胞熟悉的水果　

洛縣這所大學有機農場出名 種植台胞熟悉的水果　
上海大學傳蒐集LGBT學生名單 政治立場也要報告

上海大學傳蒐集LGBT學生名單 政治立場也要報告
他是華人家長夢想 13歲上大學 20歲成癌症研究員

他是華人家長夢想 13歲上大學 20歲成癌症研究員
橙縣大學附近槍響 警搜住宅帶走疑犯

橙縣大學附近槍響 警搜住宅帶走疑犯
輪胎、零件…波莫那遊民區 發現價值10萬元被竊贓物

輪胎、零件…波莫那遊民區 發現價值10萬元被竊贓物

熱門新聞

飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

2021-08-24 21:21
加州海邊的大片野生仙女杯，一盆在中國市場可以賣到500美元以上。（本報檔案照）

韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪

2021-08-23 18:36
華男盜取大量蘋果帳戶裸照視頻。（路透）

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

2021-08-23 19:50
南加兩姐妹感染新冠七個月後，仍被拒絕登機回國。（LL女士提供）

華女染疫康復七個月返中仍被拒 原因竟是這......

2021-08-28 03:20
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

飛機爆滿無隔離 華女多花錢買座卻遭換 淚灑當場

2021-08-25 02:15
盧張天美在採訪中開玩笑說，因為自己生下來時醜，所以叫天美。（記者陳開／攝影）

世說新聞／九旬華婦3次患癌 奇跡康復秘訣是這些

2021-08-28 13:08

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」