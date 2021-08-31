洛城新語╱罷免賈斯康 華人連署不應缺席

洛杉磯 縣檢察長賈斯康罷免選舉5月底獲准，在五個月（10月27日截止）完成58萬有效選民簽名，才能成案。目前連署人數不到18萬人，尚不足三分之一，要能列入公投案，還得加強宣傳，努力衝刺。

賈斯康的政績與表現，是否到了不適任，甚至不可接受的程度，見仁見智，這也影響參與連署的意願。而疫情的反撲，Delta病毒傳播力道強勁，也不利廣設連署站收集簽名，導致潛在的支持罷免者未浮上檯面。多多少少讓簽名連署進度不如理想。

據主張罷免賈斯康的反賈人士表示，賈斯康的司法改革，嚴重違反加州法律，破壞保護公眾的各種刑法和威懾處罰的效果。賈斯康對於犯罪者寛大，幾乎是「罪犯的朋友」。也因此洛杉磯縣88個城市，目前有26個城市議會對賈斯康投下不信任票，雖然未達三分之一，但是不滿的聲浪已充分展現。

檢視賈斯康上任後的種種作為，以及對於司法檢調所下的指令，明顯看出對於罪犯處處寛容，諸如終止保釋金制度、死刑改為無期徒刑，並在20至30年後可獲假釋、禁止加重罪刑，都被視為對被受害者的忽視，也危害社區安全。而受害者家屬更厲聲譴責是二度傷害。

從賈斯康的角度認為，如此司法改革，可減輕誤審誤判，也可減輕獄政負擔，協助誤入法網者改過向上。這就像他提出的第47號提案一樣，非暴力重罪改為輕罪，輕罪免入獄，整個思維都考慮讓犯罪者能有自新向上的機會，但實際投入社會這個大染缸，實驗結果犯罪率未減反升，偷盜猖獗，安份守己的老百姓反成受害者。

如今賈斯康以洛杉磯縣為其司法改革的實驗場，就得經民意的檢驗，治安是否改善、犯罪率是否降低、暴力犯罪 是否收斂、更生人再犯案的機率是否減少、民眾生活起居是否更安心？這些答案如是正向反映，賈斯康自可攬功，否則縣民跳出來罷免，當然有理！

不幸的是在聖谷華人 聚集地區，治安不僅未見改善，反而更為惡化。從持槍入室搶劫，到大白天商場停車場隨機劫掠，時有所聞，居民出行都得時時防備，猶如無法治社會；何以至此，賈斯康對犯罪者的從寛量刑，姑息罪犯是最大因素。

受夠47號提案的禍害，已讓華人社會苦不堪言，再次加上提案人賈斯康掌握檢察大權後，加碼司法改革，著眼於重罪輕判，減少入獄，導致刑事處罰的懲戒威懾效果大打折扣，無異向宵小之徒釋出善意的訊息；既有檢察長關照，歹徒作惡之心當然受鼓舞。

華人如想安居樂業，長治久安，就應找到治安不靖問題的癥結，始作俑者就是賈斯康。要對症下藥，恢復司法遏止犯罪的功能，積極參與連署罷免賈斯康，才是根本之計。