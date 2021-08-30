內陸山火燒到華資靶場門前 疑有人縱火

山火就在靶場園區對面。（王天鼎提供）

聖伯納汀諾Cajon Pass地區的「路邊野火」（Roadside Fire）28日周六一度蔓延50英畝，令遭緊急疏散的華人商家十分緊張，所幸消防救援人員及時將火勢控制住，商家也守住了財產。但華裔 業主指出，此地受遊民和治安問題困擾已久，當局應採取更有效的措施。

影音來源：王天鼎╱記者李雪後製

據聖伯納汀諾國家森林官員稱，大火發生在當天上午11點25分左右，促使Keenbrook路和Swarthout Canyon路之間的Cajon大道所有家庭和企業撤離。消防官員在推特上說，「地面和空中支援正在努力撲滅多個處於危險中的財產，包括建築物、電力線、鐵路基礎設施等」。

就在火勢所在的馬路對面是「Route 66 Shooting Sports Park」靶場，華裔業主王天鼎當天一度非常緊張擔心火勢蔓延危及靶場。當時火勢已經近在咫尺，是否會失去財產都未可知。所幸他最擔心的靶場工作 人員和顧客都安全，並聽從指揮撤離。好在消防人員迅速用阻燃劑封閉火勢蔓延。 山火就在靶場園區對面。（王天鼎提供）

王天鼎當晚表示，在經過多個救援機構和消防人員12小時不停歇的撲火工作後，他的園區毫髮無傷。雖然有無數的火花飄過馬路到園區這邊來，但立刻被水撲滅。馬路對面的教堂遭受了一些損失，不過住宅房屋都保住了。火勢當天就得到控制，29日愛迪生電力公司已開始修復電路。他對各機構以及第一線搶險人員表示尊敬和感激。

當局表示目前山火 起因還在調查中，不過王天鼎表示聽目擊者和警方說，這次火災疑是有人放火。有目擊者看到兩人將一輛偷來的贓車，開到鄰居社區入口附近的地方停下，然後點火燒車，再跳上另一輛一同前來的車逃跑。不知道這個團伙是因為偷來的贓車做了什麼違法犯罪的事，於是想要毀屍滅跡，抑或是有目的性地想要在該社區入口點火燒車給人看。

29日在不遠處的15號公路附近，又發生了「鐵路野火」（Railroad Fire），王天鼎表示，之前那裡住了成百上千的遊民，近期才被當局以及社工人員清理。他也懷疑是不是有遊民不爽被趕走，於是跑回去點火。

他透露，之前此地常有遊民跳上火車，打開集運箱往外扔貨物，如果貨物沒摔壞就拿去變賣，這種情況已經持續好幾年。而去年附近山上也有遊民爭執，於是有人放火，也差一點燒到他的地。他指出一次野火就會耗費大量公帑，進而對當前政客解決遊民問題的政策，以及解決治安問題政策的有效性，都提出質疑。