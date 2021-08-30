反對強制打疫苗 聖塔蒙尼卡數百人示威

數百人29日聚集在聖塔蒙尼卡碼頭附近，反對擬議的新冠肺炎疫苗接種強制規定，許多人高舉美國國旗，拿著寫著「停止醫療暴政」標語。(國會圖書館檔案照)

數百人29日聚集在聖塔蒙尼卡碼頭附近，反對擬議的新冠肺炎疫苗 接種強制規定，許多人高舉美國國旗，拿著寫著「停止醫療暴政」（Stop the medical tyranny）等標語。

這場被稱為「全球自由集會」（worldwide rally for freedom）在繁忙的Ocean Avenue附近的公園進行，包含了政治與宗教訴求，大部分與會者都沒戴口罩。組織者帶領與會者祈禱。現場還有攤位提供罷免加州州長紐森（Gavin Newsom）、洛縣 檢察長賈斯康（George Gascon）等民主黨官員相關資訊，也有攤位販賣川普和第二修正案相關商品。

一些人舉著牌子支持其他候選人，包括共和黨熱門的州長候選人，保守派電視台主持人艾德樂（Larry Elder）等。

儘管先前市府對該集會表達擔憂，但當天下午為止，現場並未發生任何暴力事件。

也有幾人自稱洛縣員工，對洛縣要求他們在10月1日前出示疫苗接種證明感到憤怒。

洛縣消防隊長Hugo Valdivia說，他覺得自己被疫苗接種要求出賣。他在疫情期間曾染疫，認為本身已有抗體。

25歲的Kotas舉著「洛縣工人反對醫療指令」標語，認為疫苗無法有效預防新冠肺炎。

從墨西哥 來洛杉磯的Andrea Infante表示，她尊重抗議者，但認為民眾最好接種疫苗，「我的家人從墨西哥到德州接種疫苗，因比在墨西哥接種容易。」

疫情期間針對疫苗接種和其他相關防疫法規的抗議時有所聞。本月早些時候，洛市中心反疫苗接種集會上，一名男子被刺傷，一名記者遭毆打。近幾個月，反口罩示威者也聚集在杭廷頓灘碼頭附近。

加州並未強制要求人們接種疫苗，但一些城市已經或正考慮要求提供疫苗接種證明才能進入某些場域。紐約市本月首先開始此作法，其次是舊金山和紐奧良。

洛市議會本月投票決定，指示洛市檢察長起草法律，要求人們到室內餐廳、酒吧、健身房、商店和電影院，需至少接種一劑疫苗。洛縣政委員會也正考慮制定疫苗驗證相關規定。上個月該縣重新要求人們在室內戴口罩，防堵高傳染的Delta變種病毒。