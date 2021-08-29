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哈岡華協新冠檢測 4小時服務250人

記者楊青／哈仙達岡報導
哈仙達岡華人協會與當地醫療診所合作，28日上午在Wilson高中停車場為居民提供免費COVID-19 PCR檢測，四個多小時服務近250人，受到大家竪大拇指稱贊。（方孝偉提供）
哈仙達岡華人協會與當地醫療診所合作，28日上午在Wilson高中停車場為居民提供免費COVID-19 PCR檢測，四個多小時服務近250人，受到大家竪大拇指稱贊。（方孝偉提供）

哈仙達岡華人協會28日上午在哈岡Wilson高中停車場為居民提供免費COVID-19 PCR檢測，四個多小時服務將近250人，受到大家竪大拇指稱讚。

活動從上午10點開始，但10點之前現場已有幾十輛車排隊等待，將近華氏100度的高溫下，光是站在陽棚中就已熱浪難耐，工作人員還得穿上密不透風的塑膠防疫服，汗流浹背，但義工們全無抱怨，樂此不疲。

哈仙達岡華人協會與當地醫療診所合作，28日上午在哈岡Wilson High Sc...
哈仙達岡華人協會與當地醫療診所合作，28日上午在哈岡Wilson High School停車場為居民提供免費COVID-19 PCR檢測，四個多小時服務將近250人，受到大家竪大拇指稱贊。（方孝偉提供）

本次活動由哈崗華人協會主辦，徐乃星前教委擔任召集人，方孝偉會長及張文鎮、張國興、Sherry、包包、Andy等理事共同参與義工服務，原定兩個小時的活動，由於排隊待檢的民眾太多，也由於很多人未按要求提前預約登記，直接到場要求檢測，使原定160人的檢查活動，最後共服務了250人，醫護人員和義工們為所有到來的民眾完成檢測時，已是下午兩點，超過原定時間120分鐘。

哈仙達岡華人協會與當地醫療診所合作，28日上午在哈岡Wilson High Sc...
哈仙達岡華人協會與當地醫療診所合作，28日上午在哈岡Wilson High School停車場為居民提供免費COVID-19 PCR檢測，四個多小時服務將近250人，受到大家竪大拇指稱贊。（方孝偉提供）

華協會長方孝偉表示，洛杉磯地區中小學開學兩周，各地不斷傳出學生確診病例，累計已達數千人，華協急家長和學生所急，聯絡PacGenomics Clinic提供民眾和學生免費測試，尤其是讓平常工作忙碌的家長，能夠利用周末時間帶孩子來做檢查。方孝偉特別感謝華協八位理事的愛心付出。

參加當天檢測的家長們對華協的善行表示讚賞和感謝，認為活動非常有意義。華協表示，他們考慮未來繼續與PacGenomics Clinic合作，服務哈岡居民，比如抽血檢測抗體存量，決定是否須注射加强針（Booster)等服務，都是居民所樂見的。

哈仙達岡華人協會與當地醫療診所合作，28日上午在哈岡Wilson High Sc...
哈仙達岡華人協會與當地醫療診所合作，28日上午在哈岡Wilson High School停車場為居民提供免費COVID-19 PCR檢測，四個多小時服務將近250人，受到大家竪大拇指稱贊。（方孝偉提供）

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