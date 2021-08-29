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橙縣登記選民逾180萬 華裔投票前要注意簽名

【橙縣訊】

橙縣選務處華裔社區專員陳榆媃 (Kristy Chen)在26日線上說明會中強調，罷免州長選票首頁，只有是否罷免現任州長紐森的選項，第二頁列出46位候選人，其中包括24位共和黨籍、九位民主黨籍及十位無黨籍候選人，在選票最後還有供選民直接填入候選人姓名的空位。罷免紐森州長的有效選票必須超過全部有效選票的一半才算成功。

在家填寫選票時，有選民忘記以前是以中文或是英文簽名，陳榆媃建議不妨兩種都簽上去，選務處核對簽名時，如果有疑問，會再以信件通知選民補交簽名。若畫錯選項怎麼辦？陳榆媃建議直接以電話或電郵要求選務處補發一張新的選票。

亞美老人服務中心共同會長程東海表示，橙縣的登記選民已超過180萬人，在加州排名第三，去年總統大選時，橙縣的投票率高達87.3%，創下1964年以來橙縣最高的投票率，在全美國名列前茅，雖然橙縣占地不大，但在此次罷免加州州長選舉中仍有舉足輕重的地位，華裔選民更應珍惜投票權，在9月14日之前將選票寄回選務處，或是投入全縣各地的116個選票箱內。

去年大選中，橙縣八成以上的選民以郵寄或投入選票箱的方式投票，親自前往投票中心的選民僅有16%，陳榆媃指出，由於提出華語協助要求的人數不夠多，橙縣選務處今年派駐在投票中心的華語選舉助理僅有三人。

橙縣 投票 加州

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