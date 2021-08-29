善用疫期 華人孩子滑雪、衝浪、學舞、學琴 才藝精進

華人孩子們疫情期間參加全國舞蹈大賽並獲得好成績。（乖乖媽媽提供）

因新冠疫情 離開課堂受困在家一年多的格蘭杜拉華人 中小學生，和他們的家長和居住的社區，收穫滿滿的親情和友情，也自有甜酸苦辣在心頭。

前所未遇的疫情，對家長和學生都是艱巨的考驗。格蘭杜拉小學三年級華人學生麥兜兒的媽媽說，兒子是個精力旺盛的孩子，疫情發生後最嚴重的日子，大家居家避疫，足不出戶，那段時間發現兒子的性格都有改變，比如情緒容易低落，對事情不感興趣，容易發脾氣等，真是把她和先生都急壞了。

格蘭杜拉的華人孩子們一起上山滑雪。（麥兜兒媽媽提供）

格蘭杜拉三年級學生麥兜兒疫情期間苦練衝浪。（麥兜兒媽媽提供）

疫情稍微緩和，她開始帶孩子出門，也特別安排孩子和鄰居的孩子一起去滑雪 、游泳、衝浪，在一起學習和玩耍，消耗精力的孩子們逐漸恢復往日活力，同時慢慢的收穫運動技能。麥兜兒媽說，本學期學校終於重新開放，眼看兒子回校上學的熱情，心裏感覺放鬆很多。

一人獨自帶著三個女兒的乖乖媽，是格蘭杜拉幾百戶華人居民中最活躍的年輕媽媽之一，因疫情阻隔和航班減少原因，她的先生一年多來無法回美，三個女兒兩個小學和一個中學的生活全由她一人安排，「疫情開始時真是措手不及」，乖乖媽說，那時餐館關門，連外賣都困難，每天變著花樣給孩子們做飯，就精疲力盡。

不過能幹的乖乖媽很快就開始適應疫情生活，她很快和鄰居甚至和其他學區的媽媽們聯繫，組織公益學習平台，聯合起來為孩子們安排網課，邀請高年級孩子為年齡小的孩子指導學習，包括數學、英文、舞蹈、畫畫等，費用很低，卻保持孩子們高漲的學習熱情。

華人孩子們疫情期間苦練舞蹈。（乖乖媽媽提供）

華人孩子們疫情期間參加全國舞蹈大賽並獲得好成績。（乖乖媽媽提供）

乖乖媽說，三個女兒在疫情期間最大的意外收穫，是長足的才藝進步。由於從傳統的面課改爲網課，孩子們有了更靈活的學習時間，才藝學習也有了更多練習和比賽機會，孩子們的生活更加豐富多彩。大女兒所在的舞蹈班，疫情期間還前往佛羅里達參加全國舞蹈大賽，獲得全國24強好成績；二女兒的網球在短暫中斷之後，西裔教練很快恢復開課，加上暑期勤學苦練，進步很快；老么則利用疫情一年多時間苦練大提琴，疫情期間老師甚至因她的强烈興趣破例在自家庭院中持續教課，從七歲到現在的八歲，小女兒已經可以用大提琴為姊姊的芭蕾伴舞。

現在回想起來，如果沒有這場疫情，孩子們的才藝進步不可能那麽大。乖乖媽說，疫情這一年雖然沒有上學，但課外活動反而豐富多彩，小孩提高更快，唯一缺少是和孩子們的社交，但也同時鍛鍊孩子們的獨立性，就連電腦也是自己琢磨，無師自通。