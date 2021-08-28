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老公寓失修 華埠長者怒

記者張宏／洛杉磯報導
位於百老匯街651號公寓爐頭壞了兩周，業主才維修。（CCED提供）
位於百老匯街651號公寓爐頭壞了兩周，業主才維修。（CCED提供）

洛杉磯華埠一些老舊公寓狀況多，涉及的狀況如租金上漲、房屋狀況惡劣、硬件老化等問題。位於百老匯街(Broadway) 651號公寓的數名租戶，26日在華埠公平發展會義工帶領下，繞著公寓附近及一家銀行遊行，對業主遲遲不維修火爐做法及公寓惡劣狀況表示不滿。

數名租戶在華埠公平發展會（Chinatown Community for Equitable Development，簡稱CCED )義工帶領下，舉著牌子在附近遊行。在2017年，該公寓一度因為業主上漲租金而示威遊行，且募集3000個簽名的請願信。如今時隔數年，租戶再次遊行示威。

遊行租戶舉著牌子，要求維修廚房爐頭。（CCED提供）
遊行租戶舉著牌子，要求維修廚房爐頭。（CCED提供）

華埠公平發展會義工Patrick Chen表示，在過去四年中，公寓中有超過39名西裔和華裔老人、殘障人士和低收入租戶，不得不忍受惡劣的生活環境。在業主2017年企圖非法加租金後，物業維護狀況加劇惡化。大樓共用浴室地板上有洞，浴室缺少淋浴噴頭和馬桶座，公寓的地毯損壞且公寓的燈壞掉，煙霧警報器失靈，且牆內電線的佈線造成火災隱患。

位於百老匯街651號公寓的數名租戶，在華埠公平發展會義工帶領下舉著牌子遊行抗議。...
位於百老匯街651號公寓的數名租戶，在華埠公平發展會義工帶領下舉著牌子遊行抗議。（CCED提供）

他說，去年租戶因為電線在牆裡有火災隱患而遊行抗議。今年8月初，公寓的爐頭壞掉，這個公寓是40多名租戶共同使用一個爐頭。租戶將狀況告訴業主，結果兩周才更換，但換上的是業主原先使用的舊爐子。在這期間租戶沒法燒菜，只能找外面的人幫忙。許多租戶都是不會說英語的人士，公寓裡沒有洗衣機和烘乾機，一些租戶在水池洗衣服。物業經理讓租戶簽署協議，保證不會掛濕衣服在物業的戶外欄杆上，如發現租戶把衣服掛在戶外上，經理就會將衣服沒收並扔進垃圾桶。

遊行租戶舉著牌子，表達對廚房爐頭維修的訴求。（CCED提供）
遊行租戶舉著牌子，表達對廚房爐頭維修的訴求。（CCED提供）

Patrick Chen表示，因為華埠市場化發展速度加快，這裡為低收入人群提供的社區服務也在消失。租戶希望業主解僱管理經理，同時要求業主能抱有同理心，尊重租戶的基本權利與尊嚴。這些租戶不少人都已住了很長時間，很多人收入微薄，亦無能力搬到其他地方。

本報記者當天試圖聯絡該公寓的管理方，但電話沒有人接聽。

華埠公平發展會義工幫助百老匯街公寓租戶發聲。（CCED提供）
華埠公平發展會義工幫助百老匯街公寓租戶發聲。（CCED提供）

遊行 華埠 低收入

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