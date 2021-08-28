人口普查助少數族裔爭權益 少數族裔媒體服務座談

少數族裔媒體服務26日線上會議。（會議截圖）

最新人口普查統計數據顯示，在阿拉巴馬州 （及全國）的人口組合方面有巨大改變，因此阿拉巴馬州的社區草根組織及聯盟團結在一起，為所有阿州居民爭取阿州議員能公平的重劃選區，特別是有史以來未被充分代表的團體，如何爭取應得的代表及資源。有鑑於此，少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）26日召開線上研討會，主題是「選區重劃由現在開始：將阿拉巴馬州未被充分代表的聲音加大」。

與會者表示，每十年阿拉巴馬州議會會重劃選區，以便給予每一張選票同樣的重要性，及所有的社區有同樣參與決策過程的權力，來決定學校、醫院、及其他必要服務措施所需資金。

Alabama Forward、Alabama's Civic Table組織執行主任Evan Milligan回顧這次人口普查數據中，阿州的一些種族比例的變化。他表示在該州去買一把來福槍，比做新冠檢測還容易，政策、民選官員沒有反映和代表相應群體。此外不實信息也會鑽空子，他擔心如果沒有相關措施預防，疫情會更嚴重，希望重劃選區後能有新措施出台。

Evan Milligan希望重劃選區後能有新措施出台。（會議截圖）

The Ordinary People Society (T.O.P.S.)組織執行主任Rodreshia Russaw，則關注到司法方面的改革。她指出很多群體尤其是非裔，對選區重劃陌生，因此她的組織在推廣該概念。該組織重視監獄 問題的傑利蠑螈（Gerrymander），傑利蠑螈是指以不公平的選區邊界劃分方法操縱選舉，致使投票 結果有利於某方。該組織努力保障監獄裡的人有投票權，擔心阿州把監獄納入規劃，因為囚犯也是人民，需要從家鄉住址來投票，不能從監獄的地址投票。

CROWD Fellow學者Felicia Scalzetti也指出，傑利蠑螈的現象造成不公平，她所在組織希望推廣和宣傳相關知識，十年裡一直在努力希望進一步因地制宜在阿州推進選區公正，通過動員、教育、宣傳，讓代表性不夠和代表利益不足的少數族裔群體，了解選區重劃的重要性。

Felicia Scalzetti指出傑利蠑螈的現象造成不公平。（會議截圖）

Alabama Indigenous Coalition組織的聯合發起人，和主席Valerie Adams，強調對原住民來說教育的重要性。原住民沒有應有的民意代表，阿州應該更盡責、準確地體現人口數據，尤其在教育體系中體現公平性。Alabama Coalition for Immigrant Justice組織執行主任Ana Espino，介紹了西裔的情況，例如疫情下很多關於疫情、測試點、疫苗的信息沒被譯成西語，讓西裔在很多方面落後了。因此該組織和其他組織、西語媒體一起合作，在診所提供雙語服務。

Alabama-Korea Education and Economic Partnership組織的Irene Do，介紹移民在語言和文化障礙面臨困難，需要獲得社會服務，這也是公民權利，該組織幫助韓裔居民獲得資源。