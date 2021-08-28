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亞凱迪亞市頻傳入室竊盜 白晝搶劫

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞近日發生多起汽車盜竊，嫌犯專盯未鎖車輛或者偷走受害人車鑰匙進行盜竊。（亞市警局網頁）
亞凱迪亞近日發生多起汽車盜竊，嫌犯專盯未鎖車輛或者偷走受害人車鑰匙進行盜竊。（亞市警局網頁）

亞凱迪亞近日發生多起汽車盜竊，嫌犯專盯未鎖車輛或者偷走受害人車鑰匙進行盜竊，警方提醒民眾要鎖好車輛門窗。

在17日晚上9時，位於南Baldwin大道400號西野商場一名受害人表示，他的鑰匙被偷，等他回到停車場找車子時，發現自己的Infiniti車被偷，當天晚些時候他的車子在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）被找到。

在18日早上6時，位於東Santa Clara街的Western Rooter發生車輛盜竊，監控錄像拍到嫌疑人使用工具，撬開公司車輛的外部儲物箱，之後帶著管鉗、工作靴等物品逃離。嫌疑人為一名25歲至30歲的西裔男性，穿著深色衣服。在同一天的早上6時，El Dorado街發生汽車盜竊。監控錄像顯示，一名嫌疑人進入受害者未上鎖的車輛，帶著無線耳機等財物逃離。嫌犯為一名身穿黑衣的男性，帶著白色口罩、眼鏡、背著背包和滑板。

除汽車盜竊，亞市還發生多起入室盜竊，在15日上午8時，位於Las Flores大道一戶民宅屋主發現被人打破窗戶闖入，目前損失不明。而在16日也有人在東Duarte街的A&K Construction報案，有陌生人強行進入店鋪，偷走電腦、電動工具，還將監控攝像頭指向天花板，導致無法記錄嫌犯模樣。

17日還發生搶劫案件，在上午10時，位於 Las Tunas路610號的Biglots發生搶劫，監控顯示一名西裔女性襲擊一名店鋪員工，隨後帶著贓物沿著Las Tunas 路向東逃走。嫌疑人為一名留著紅色長髮的成年女性。

19日上午8時，位於東Live Oak大道的Eagle美甲店發生入室盜竊，監控錄像拍下嫌疑人敲碎玻璃門進入店內的畫面，嫌疑人是留著長髮的非裔或西裔男性。

亞市警方提醒民眾注意留意身邊情況，鎖好車子和家中的門窗，發揮鄰里守望精神，看到可疑的人和事要報警。

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