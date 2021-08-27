僑委會海外華文媒體獎 世報六作品入圍

2021海外華文媒體報導大獎主題。（僑委會官網）

中華民國僑務委員會主辦的「2021海外華文媒體報導大獎」入圍 名單25日公布，美國世界日報共有六件作品入圍，其中紐約 社三件，洛杉磯 社三件，在20個國家／地區的海外華文媒體參賽單位中，入圍作品最多。

本屆比賽主題「看見疫情下的華媒影響力」，比賽項目分為平面／網路報導類、廣播報導類、電視／影音報導類，三大類共設九個獎項，以及僑務電子報新聞報導特別獎。

在平面／網路報導類中，世報入圍作品有三件：「金映玉訪世報－要助台灣爭取更多疫苗」（洛杉磯社記者丁曙）；「在華埠消費送免費理髮－這家理髮店好熱血」（紐約社記者張晨）；「爸爸是我的榜樣－父子變同事」（紐約社記者牟蘭）。

在廣播報導類中，世報入圍作品一件：「三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示」（紐約社記者何卓賢）。

在電視／影音報導類中，世報入圍作品有兩件：「防毒面具摘不下！實拍山火封鎖區居民現狀」（洛杉磯社記者高梓原、王若然、陳開），「疫情擋不住 老城開潮店 道地台灣早餐洋人做的溜」（洛杉磯社記者高梓原、陳開、王若然）。

過去一年是新冠病毒在美國和世界肆虐，及山火旱澇為害的一年，世界日報記者深入第一線，實地採訪和拍攝華人社區抗疫、復工、救災的故事，牽掛和幫助疫情下的桑梓鄉親父老，以文字和畫面忠實地記錄了不尋常的一段歷史，恪盡職守、勤勉專業。

據本屆海外華文媒體報導大獎組委會介紹，今年共收到來自歐洲、北美洲、中南美洲、亞洲、澳洲等20個國家／地區的海外華文媒體253件參賽作品，經由學者專家評審作業後，遴選出十個獎項共49件入圍作品。

中華民國僑委會將於10月13日在台北舉行頒獎典禮，當天同步於活動官網（https://www.ocacmediaawards.tw/）直播。平面／網路報導類、廣播報導類、電視／影音報導類的九個獎項，各選出一名優勝得主，獲頒獎座乙座及獎金新台幣7萬5000元（約美金2500元）；僑務電子報新聞報導特別獎，將選出三名優勝得主，獲得獎牌乙面。