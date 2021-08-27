房市進場？退場？ 世報28日線上解惑

世界日報主辦的「房地產投資管理規劃」講座，將在28日（星期六）上午10時30分舉行，掃描二維碼註冊報名。

通貨膨脹之下，現在的房市是進場還是退場？洛杉磯世界日報 主辦的「房地產投資 管理規劃」線上講座，將在8月28日（星期六）上午10時30分舉行，為讀者解惑！這是本報今年牛年理財第六場線上講座，免費參加並接受線上諮詢，且還有禮品卡獎品，即起接受報名。

投資房地產對很多人來說，都是一項比較穩定的投資，尤其是在當下，南加州房地產市場異常火熱，不少地區的房源，甚至一經推出就會引起哄搶，那麼房市如今的火爆現狀究竟是如何產生的？如何讓房產投資創造收益而非帶來稅務壓力？對一個家庭的資產配置來說，房產投資又應該佔有什麼樣的比例？

講座將邀請紐約人壽公司在房地產投資、管理領域的專業顧問朱坤（Linda）女士，講解房地產投資管理規劃，幫助民眾有更近一步認識，並為民眾答疑解惑。朱坤具英國謝菲爾德大學金融及商業管理雙碩士學位，曾獲公司總統獎與主席獎，2019年及2020年，並獲得公司董事會主席顧問頭銜，名字被計入公司Cornerstone Top Number 11。

講座主持人孫東明，是紐約人壽保險副總裁，他是高端財務規劃專家，獲有特許財務顧問(ChFC)頭銜。

當天聽講的民眾，有機會獲得世界日報提供的抽獎禮卡，每場抽25元Amazon禮卡，每場十名，所有參加者並自動加入年底大抽獎，再抽出100元Amazon禮卡共12名。世界日報牛年理財線上講座共八場，每月一場，抽獎禮卡總金額達3200元。

有興趣參加世界日報本周六房地產講座的民眾，可線上報名註冊：https://bit.ly/37AeoZc，或掃描二維碼註冊參加（見附圖）。