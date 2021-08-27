麗浪多灘爆隨機槍案2傷 兇手遭警擊斃

麗浪多灘一處碼頭發生槍擊案。（CBS電視截圖）

一名槍手涉嫌在25日晚、於洛杉磯縣麗浪多灘（Redondo Beach）人潮眾多的海灘碼頭打傷兩人，後遭警方擊斃；當局26日上午報告說，受傷的受害者送醫後情況穩定。警方初步判斷，槍手是隨機開槍，並未針對特定受害人。

據協助調查的洛縣 警局警官Tracy Koerner說，25日晚8點20分左右，麗浪多灘警方接到報警電話，稱西托倫斯大道100號的Horseshoe碼頭地區，有一名槍擊 受害者和一名正在活躍的槍手(active shooter)。據Koerner說，麗浪多灘員警抵達現場後，發現兩名槍擊受害者。

據麗浪多灘警局巡官Shawn Freeman，警方開始追捕這名持槍射擊嫌犯，並定位此人在海灘水線旁的岩石堤岸附近。嫌犯當時手持手槍和一把刀，當警察 試圖拘捕他時發生警察槍擊事件。嫌犯的上半身被擊中，當場死亡。警方在現場找到一把手槍和一把刀，沒有官員或其他平民受傷。

洛縣警局兇殺組探員協助麗浪多灘警局進行「謀殺未遂/涉及警官的槍擊調查」。目擊者描述在通常熙熙攘攘的碼頭上，發生的可怕而混亂的場景。一名男子告訴 KTLA-5，他當時在現場，幾個小時後他的耳朵還在響，因為「就這麼近」，「他（槍手）在我躲避時錯過了我」。

另一男子Joe Granda告訴洛杉磯時報，他和兄弟當時在碼頭上的餐廳用餐，聽到五聲巨響時和其他顧客都躲在桌子底下，大約五到十分鐘後，看到警察蜂擁而至碼頭。他說看到一個他認為是槍手的人越過欄杆，跌倒在碼頭下方的岩石上，警察當時在追捕此人。