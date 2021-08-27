我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

台灣夜市文化講座 嘗道地美食解鄉愁

記者張宏／洛杉磯報導
米粉炒也不同於炒米粉，配上肉燥非常美味。（記者張宏／攝影）
米粉炒也不同於炒米粉，配上肉燥非常美味。（記者張宏／攝影）

近百度高溫下，華埠民眾開心品嚐台灣夜市道地美食和刨冰。洛僑中心華埠圖書閱覽室26日中午舉辦「台灣YES夜市文化講座」，現場不僅安排中心文化志工擔任講師，主講台灣夜市文化起源、各地夜市特色及小吃，參與者還在現場品嚐大腸麵線、米粉炒和刨冰。

影音來源：記者張宏

洛僑華埠閱覽室26日座無虛席，大家都來聆聽南加州大都會水務局（Metropolitan Water District）資深工程師王竹青的台灣夜市文化講座。王竹青代表州台灣同鄉聯誼會（簡稱加台聯）擔任文化志工。他說，台灣夜市文化歷史悠久，大都是因廟會或地緣之便等因素漸漸形成一個市集。 最早在舊市中心，如台北大稻埕出現，開始是由小吃攤聚集逐漸形成夜市。 因為台灣白天炎熱，所以都以晚上開市的型態出現。

洛僑中心華埠圖書閱覽室26日中午舉辦「台灣YES夜市文化講座」。（記者張宏／攝影...
洛僑中心華埠圖書閱覽室26日中午舉辦「台灣YES夜市文化講座」。（記者張宏／攝影）

他說，台灣一路從北到南各個地區都有其代表夜市，著名的夜市包括基隆廟口夜市、台北士林夜市、饒河夜市、通化夜市、中壢觀光夜市、台中逢甲夜市等十多個。夜市的魅力在於人多熱鬧，東西五花八門，價格不僅便宜還能討價還價，這是很多人逛夜市的樂趣之一。當然最重要的是食物好吃，往往美金只要一元就能吃到好料。所以台灣夜市揚名世界，夜市已成為台灣觀光招牌。

滿滿堆著仙草、愛玉、紅豆綠豆的刨冰。（記者張宏／攝影）
滿滿堆著仙草、愛玉、紅豆綠豆的刨冰。（記者張宏／攝影）

夜市中最常見的美食包括大腸麵線、米粉炒和刨冰也在現場供應，民眾聽完講座意猶未盡，正好配上道地夜市美食來加深印象。大腸麵線光是湯頭就煮了幾個小時，米粉炒也不同與炒米粉，配上肉燥非常美味。滿滿堆著仙草、愛玉、紅豆綠豆的刨冰，為這個炎炎夏日畫上完美句點。

參加活動的一名長者表示，因為疫情關係，現在回台灣非常不方便，特別想念家鄉的美食，如今不用出國就能吃到最正宗的味道覺得很開心，一解思鄉之情。

參與者覺得不用出國就能吃到最正宗的家鄉味覺得很開心，一解思鄉之情。（記者張宏／攝...
參與者覺得不用出國就能吃到最正宗的家鄉味覺得很開心，一解思鄉之情。（記者張宏／攝影）

台灣 美食 華埠

上一則

格蘭杜拉學區强制戴口罩上課 部分家長抗議

下一則

哈岡華協 8月28日免費檢測新冠病毒

延伸閱讀

台灣夜市文化講座提供道地台灣美食 一解鄉愁

台灣夜市文化講座提供道地台灣美食 一解鄉愁
南加這城竟藏小曼谷 快來感受「薩瓦迪卡」的美妙

南加這城竟藏小曼谷 快來感受「薩瓦迪卡」的美妙
舊金山華埠地標 金門簽語餅店慶59歲 政界道賀

舊金山華埠地標 金門簽語餅店慶59歲 政界道賀
華埠老人公寓 電梯故障兩周 80多歲耆老爬15層樓

華埠老人公寓 電梯故障兩周 80多歲耆老爬15層樓
亞裔社區受空污影響 加州空氣資源委員會關切

亞裔社區受空污影響 加州空氣資源委員會關切
屋崙華埠附近遊民營地 起火

屋崙華埠附近遊民營地 起火

熱門新聞

遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

2021-08-20 20:38
白手起家、辛勤耕耘40年的企業家陳德表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。 記者楊青／攝影

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

2021-08-20 21:14
一口福餃子館主打的幾款中式點心。（讀者提供）

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

2021-08-21 14:52
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

2021-08-24 21:21
加州海邊的大片野生仙女杯，一盆在中國市場可以賣到500美元以上。（本報檔案照）

韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪

2021-08-23 18:36
華男盜取大量蘋果帳戶裸照視頻。（路透）

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

2021-08-23 19:50

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命