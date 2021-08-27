台灣夜市文化講座 嘗道地美食解鄉愁

米粉炒也不同於炒米粉，配上肉燥非常美味。（記者張宏／攝影）

近百度高溫下，華埠 民眾開心品嚐台灣 夜市道地美食 和刨冰。洛僑中心華埠圖書閱覽室26日中午舉辦「台灣YES夜市文化講座」，現場不僅安排中心文化志工擔任講師，主講台灣夜市文化起源、各地夜市特色及小吃，參與者還在現場品嚐大腸麵線、米粉炒和刨冰。

影音來源：記者張宏

洛僑華埠閱覽室26日座無虛席，大家都來聆聽南加州大都會水務局（Metropolitan Water District）資深工程師王竹青的台灣夜市文化講座。王竹青代表州台灣同鄉聯誼會（簡稱加台聯）擔任文化志工。他說，台灣夜市文化歷史悠久，大都是因廟會或地緣之便等因素漸漸形成一個市集。 最早在舊市中心，如台北大稻埕出現，開始是由小吃攤聚集逐漸形成夜市。 因為台灣白天炎熱，所以都以晚上開市的型態出現。

洛僑中心華埠圖書閱覽室26日中午舉辦「台灣YES夜市文化講座」。（記者張宏／攝影）

他說，台灣一路從北到南各個地區都有其代表夜市，著名的夜市包括基隆廟口夜市、台北士林夜市、饒河夜市、通化夜市、中壢觀光夜市、台中逢甲夜市等十多個。夜市的魅力在於人多熱鬧，東西五花八門，價格不僅便宜還能討價還價，這是很多人逛夜市的樂趣之一。當然最重要的是食物好吃，往往美金只要一元就能吃到好料。所以台灣夜市揚名世界，夜市已成為台灣觀光招牌。

滿滿堆著仙草、愛玉、紅豆綠豆的刨冰。（記者張宏／攝影）

夜市中最常見的美食包括大腸麵線、米粉炒和刨冰也在現場供應，民眾聽完講座意猶未盡，正好配上道地夜市美食來加深印象。大腸麵線光是湯頭就煮了幾個小時，米粉炒也不同與炒米粉，配上肉燥非常美味。滿滿堆著仙草、愛玉、紅豆綠豆的刨冰，為這個炎炎夏日畫上完美句點。

參加活動的一名長者表示，因為疫情關係，現在回台灣非常不方便，特別想念家鄉的美食，如今不用出國就能吃到最正宗的味道覺得很開心，一解思鄉之情。