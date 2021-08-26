南加州華人作協 王美蟬聯會長

第18屆理監事會就職暨獲頒證書。（主辦單位提供）

北美南加州華人 寫作協會8月21日上午舉辦第18屆理監事會就職儀式，在意廬會所及線上同步進行，由第17屆會長王美蟬聯，在該協會將邁入第35年之際，帶領寫作協會邁向新的里程碑。

洛杉磯文教中心主任張皓鈞、副主任廖儷雲上線參加就職儀式，並轉致僑委會童振源委員長賀狀。張張皓鈞肯定王美過去一年雖然面臨疫情衝擊，但在其積極帶領下，會務仍維繫動能，此次不負眾望蟬聯會長，期許王美賡續深化僑社藝文界交誼聯繫，持續文化傳承工作。

就任第18屆理事包括王美、臧蓓、嚴筱意、劉榮文、洪英哲、范守文、楊綺真、李錦華、傅中、韓國民、周述蓉、梁柳英、楊泰鵬、宋久瑩、江涌等人，監事包括吳宗錦、廖茂俊、張玉池等。共同目標是聯繫愛好寫作人士，以文會友、共同切磋、創作不輟，並定期舉辦新書發表會及會員藝文作品展。

當天召開臨時理監事會，通過幾項重要決議：1.在作協顧問群戴鴻超、蔣洪寬、游芳憫三位教授之外，增加敦聘著名作家周愚、劉冰兩位榮譽顧問。2.將該會年刊由「南加 州文苑」改名為「北美洲文苑」，廣邀北美洲其他華文作協投稿。3.南加州華人寫作協會係海外華人成立最早之華文寫作團體，為慶祝成立35周年紀念，將舉辦徵文比賽，以鼓勵北美文學創作風氣，發掘優秀中文作品，促進文藝交流。徵文比賽辦法，將在近日公布。