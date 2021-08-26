挺紐森 加州議會非裔黨團反罷免：無根據、不明智

加州議會黑人黨團呼籲選民對罷免選舉投NO。（反州長罷免運動團隊）

加州 州長罷免選舉進入倒計時，加州議會非裔 黨團（California Legislative Black Caucus）發表聲明，強烈反對罷免州長紐森（Gavin Newsom），並敦促所有加州人對這種無根據、不明智、代價高的罷免選舉說「不」。儘管挑戰紐森的領頭羊也是非裔艾德勒（Larry Elder），但非裔黨團以黨派劃界，不論族裔。

根據柏克萊加大政府研究所、Emerson學院民意調查、及「核心決策分析」（Core Decision Analytics）進行的三項民意調查，顯示在罷免選舉挑戰者中，艾德勒的支持度超過20%，其他候選人皆低於10%。換言之，這位電台脫口秀主持人，有可能成為世界第五大經濟體，和美國 人口最多的加州州長。

但非裔黨團指出，罷免支持者不顧全球健康和經濟危機，不管浪費納稅人超過2億元金錢，在罷免請願書（recall position）使用的仇恨語言，讓人想起上屆聯邦政府，根據種族、民族和國籍來詆毀人們。該請願書的核心是對人民的公民權利和自由的攻擊。

聲明中肯定紐森，制定加州史上最大的1000億美元的經濟復甦計劃，為最需要的人提供救濟和投資，為受疫情打擊最嚴重的中產階級家庭和企業，提供即時現金救濟，創造美國歷史上最大的州退稅，和全國最大的小企業救助計劃。

聲明讚揚州長主動為非裔社區提供支持，在健康和經濟挑戰中為非裔社區闡明公平和正義的方法，包括撥出1000 萬元支援馬丁路德金醫院，150萬元用於擴大成年人患有鐮狀細胞病的治療範圍，5000萬元提供給Charles R. Drew醫學與科學大學，該校專注於培養非裔醫師和改善非裔社區的健康狀況。

聲明譴責罷免運動試圖破壞公眾對州長近年來簽署的支持非裔黨團的若干決議，例如：成立全國第一個研究賠償美國奴隸制非裔後裔的工作小組，禁止警察使用扼頸鎖喉術（restraint chokeholds），要求種族研究作為高中畢業的必修課程，並且增加非裔在州公司董事會的多樣性和代表性等。

聲明強調，這場罷免運動將影響今年推進涉及警務的立法，包括在加州為犯下嚴重不當行為的執法部門，制定認證程序，建立五年期的試驗緊急響應計畫，要求另執法人員在目睹同僚過度使用武力時，即時調解和報告等等。

因此，加州議會非裔黨團敦促所有希望提升核心民主價值觀的加州選民，參加9月14日的選舉，並且對這場「無根據、不明智、代價高」的州長罷免選舉說「不」。