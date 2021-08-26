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全國唯一連中5數字 拉朋地加油站開出百萬兆彩

記者楊青／拉朋地報導
獎金總額高達2億7000萬元的兆彩（Mega Millions）24日晚開出，拉朋地一家西裔加油站賣出的一張彩券五個數字中獎，買兆彩者喜獲100萬元。（記者楊青／攝影）
獎金總額高達2億7000萬元的兆彩（Mega Millions）24日晚開出，拉朋地一家西裔加油站賣出的一張彩券五個數字中獎，買兆彩者喜獲100萬元。（記者楊青／攝影）

獎金總額高達2億7000萬元的兆彩（Mega Millions）24日晚開出，可惜再次無人中大獎。但洛杉磯縣拉朋地一家西裔開的加油站，賣出一張彩券五個數字中獎，買兆彩的人可獲100萬元，並為全國唯一連中五個數字的兆彩彩券。

因24日大獎無人中，兆彩將在8月27日繼續開獎，預計獎金達2億8800萬元，中獎者如果領取現金，可獲2億890萬元。

加油站老闆25日表示，幾乎沒有亞裔和華人到他的加油站購買彩券，所以估計幸運者應該是西裔。由於此次大獎落空，本周五8月27日的兆彩總金額將升高到2億8800萬元。

24日晚開出的兆彩五個數字分別是17-18-26-52-67，金球Gold Mega Ball數字為19， Megaplier加注號碼為2。

拉朋地1400 Valinda Ave.上的Fastrip Food Store加油站西裔荷西25日表示，他一大早開門就接到多位老客人道喜，趕緊打電話到加州彩券局求證，才確定他的加油站賣出一張連中五個數字的幸運兆彩彩券，遺憾的是有金球數字未中，獎金從2億7000元驟降至100萬元。

獎金總額高達2億7000萬元的兆彩（Mega Millions）24日晚開出，拉...
獎金總額高達2億7000萬元的兆彩（Mega Millions）24日晚開出，拉朋地一家西裔加油站賣出的一張彩券五個數字中獎，買兆彩者喜獲100萬元。（記者楊青／攝影）

更遺憾的是，因為該彩券的購買者沒有多花一塊錢，購買加注號碼Megaplier，否則買中五個數字的獎金將提高到200萬元。荷西表示，聽到他的加油站賣出巨額獎金彩券，他和家人一度非常興奮，以為會因為得到一定比例的獎金。但遺憾的是彩券局說，兆彩與其他彩券不同，只有賣出全中號碼的大獎，出售方才能獲得一定數額的獎金，所以這次他只能替別人高興。

不過荷西表示，因為油站賣出中獎彩券，他的生意25日清晨開始明顯見好。他在該地區經營加油站和便利店多年，一直試圖用較低的油價讓利吸引大家來加油，比如現在很多加油站89級別的油每加侖4.79元左右，他的加油站一般都會便宜50分左右。雖然吸引了不少加油者，但平常來買彩券的人不多。

善於觀察的這位西裔老闆表示，通常購買彩券的人都是買咖啡的客人，但他的對街就是一家7/11油站便利店，大多數的咖啡生意都讓對方佔了，到他這邊買彩券的人不多。不過現在好了，這次他的店雖然沒有得獎，但他準備把賣出中獎彩券的消息做成橫幅廣而告之，至少讓他店的咖啡生意可望走出7/11的陰影。他說，這些年生意不好做，能掙一點是一點。

獎金總額高達2億7000萬元的兆彩（Mega Millions）24日晚開出，拉...
獎金總額高達2億7000萬元的兆彩（Mega Millions）24日晚開出，拉朋地一家西裔加油站賣出的一張彩券五個數字中獎，買兆彩者喜獲100萬元。（記者楊青／攝影）

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